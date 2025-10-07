Кто и как из политиков поздравил Владимира Путина с днем рождения к этому часу

В России
Президента России сегодня поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Нам с вами повезло. Во главе Российской Федерации сильный президент. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения, давайте его поздравим!» — сказал Володин на заседании нижней палаты парламента.
По его словам, именно с избранием Путина наша страна «обрела себя, встала с колен».
Также российскому лидеру направил поздравление патриарх Кирилл, который пожелал главе государства помощи Божьей и успехов в служении государству и народу.
«Более четверти века назад вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет», — отметил глава РПЦ.
Поздравил российского президента и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который отметил, что роль российского лидера в судьбах граждан невозможно переоценить.
«Сегодня, как известно, его день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям. Трудно переоценить роль Путина в наших российских судьбах и в судьбах всего мира», — сказал представитель Кремля.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что Путину удалось «завоевать полное доверие огромной, многонациональной, сильной духом страны».
«Я безмерно благодарен Президенту за поддержку, оказываемую Москве. Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Вместе с Президентом наш город вышел на новый уровень развития и стал одной из ведущих мировых столиц», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Свое поздравление российскому лидеру направил и глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Имя Владимира Владимировича давно стало символом силы, чести и непоколебимой воли, олицетворением самой России — великой, независимой и уверенной в своём будущем. Именно Владимир Путин сумел вернуть стране уверенность и достоинство, восстановить уважение к российскому слову и флагу, возродить веру людей в справедливость и государство», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что чеченцы никогда не забудут, какую поддержку Путин оказал региону в тяжелое время.
«Он поддержал моего дорогого отца, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в деле восстановления мира и порядка. Благодаря этой решимости и доверию сегодня республика живёт, развивается и гордится тем, что является прочной, неотъемлемой частью великой России», — отметил политик.
Белоруссия
С днем рождения Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал российскому лидеру «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов».
«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», — говорится в поздравительной телеграмме.
КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что благодаря Путину Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира.
«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира», — уверен Ким.
Азербайджан
Владимиру Путину свои поздравления выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора.
«Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления», — сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Абхазия
Российского президента поздравил с днем рождения его абхазский коллега Бадра Гунба, назвав Путина одним из наиболее авторитетных мировых лидеров.
«Благодаря Вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике, Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости», — говорится в поздравлении.
Гунба добавил, что абхазский народ искренне благодарен России и ее президенту за поддержку республики.
«При Вашем личном содействии и участии обеспечивается надёжная безопасность нашей страны, реализуются масштабные и по-настоящему значимые проекты в социальной сфере, образовании, здравоохранении и инфраструктуре, открывающие новые возможности для устойчивого развития Республики Абхазия», — отмечается в документе.
Южная Осетия
Свои поздравления Владимиру Путину направил и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Южная Осетия бесконечно благодарна за все, предпринятое Вами, чтобы защитить наш народ от смертельной опасности, восстановить историческую справедливость, поддержать послевоенное восстановление и развитие республики. Высоко ценим Ваше неизменно внимательное отношение, поддержку и помощь», — отметил Гаглоев.
Молдавия
Российского президента с днем рождения поздравил лидер Соцпартии Молдавии Игорь Додон.
«Несмотря на сложные политические обстоятельства и текущую недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдовы, большинство наших граждан по-прежнему видят в Российской Федерации стратегического партнёра, надёжного союзника и друга. Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надёжным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений Молдовы и России», — написал Додон в своем Telegram-канале.