Кто и как из политиков поздравил Владимира Путина с днем рождения к этому часу

«Более четверти века назад вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет», — отметил глава РПЦ.