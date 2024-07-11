Кто такой «ёшкин кот»?

«Просторечное выражение “ёшкин кот” по смыслу схоже с восклицаниями “блин” или “черт возьми”. Это словосочетание передает разные эмоции: удивление, досаду, недоумение, раздражение или радость. По одной из версий, идиома могла произойти от имени фольклорного героя кота Баюна — персонажа сказок, помощника Бабы-яги с чарующим голосом. Он усыплял и поражал врагов пением и сказками», — объясняет портал «Культура.РФ». Слово «ёшкин» могло возникнуть от «ёжкин», то есть буквально «кот бабки-ёжки».