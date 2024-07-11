Кто такой «ёшкин кот»?

Ёшкин кот — восклицание, выражающее досаду, негодование. (Большой словарь русских поговорок). Словосочетание, используемое для выражения эмоций разочарования, удивления, непонимания. Приблизительно соответствует «чёрт возьми», «блин». Но, ёшкин кот, зачем мне такой большой шкаф без полок? Оказалось, ёшкин кот, что за рулем-таки укачивает. (Словарь современной лексики, жаргона и сленга).
Синонимы: безобразие, блин, свинство, чёрт возьми! (Словарь синонимов).
Ёшкин кот как выражение эмоций
Выражение стало популярным после выхода на экран знаменитой советской народной комедии «Любовь и голуби». Фраза «Ух ты, ёшкин кот» зазвучала повсеместно.
«Просторечное выражение “ёшкин кот” по смыслу схоже с восклицаниями “блин” или “черт возьми”. Это словосочетание передает разные эмоции: удивление, досаду, недоумение, раздражение или радость. По одной из версий, идиома могла произойти от имени фольклорного героя кота Баюна — персонажа сказок, помощника Бабы-яги с чарующим голосом. Он усыплял и поражал врагов пением и сказками», — объясняет портал «Культура.РФ». Слово «ёшкин» могло возникнуть от «ёжкин», то есть буквально «кот бабки-ёжки».
Ёшкин кот как талисман
Ёшкиному коту даже установлен памятник. Причем, не один. В 2011 году в центре Йошкар-Олы установили скульптуру: кот вальяжно расположился на газете, расстеленной на скамейке, рядом с ним лежит скелет рыбы. Сам город сокращенно называют Йошкой, а монумент прозвали «Йошкин кот». Скульптура стала своеобразным талисманом города.
Говорят, авторы проекта никак не могли подобрать подходящий образ, сделав более ста фотографий бродячих котов. Но, прототип нашелся неподалеку — соседский рыжий кот. «Йошкин кот» вошел в число самых оригинальных памятников регионов России и уже «оброс» традициями: для привлечения удачи нужно потереть его нос, а в левое ухо прошептать заветное желание.
Вторым памятником после «Йошкиного кота», конечно же, стала «Йошкина кошка». Скульптурная композиция была установлена в Йошкар-Оле в сентябре 2013 года. Она представляет собой изящную кошку с лежащим у ее лап котом, который играет с мышкой.
В 2018 году 185-килограммового бронзового йошкина кота установили в Симферополе. В честь 234-летия скульптурную композицию «Йошкин кот» (памятник-копию) крымской столице подарил город-партнер Йошкар-Ола.