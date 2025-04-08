Кто такой «трансвестит» Жидковский, которым озаботились в ЛДПР из-за ЛГБТ*

Популярность этой медийной личности увеличивается день ото дня, как и число его оппонентов. Летом 2020 года другой известный блогер Андрей Петров (также известен как Милана Петрова*) обвинил Жидковского в употреблении запрещенных веществ. Основанием для таких обвинений стало фото, на котором Леша изображен рядом со столом с подозрительными следами порошка. В ответ на эти обвинения Жидковский опубликовал пост, в котором заявил, что Петров стремится нажиться за его счет, искажая факты, а упомянутые следы на столе — не что иное, как трещины.