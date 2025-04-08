Кто такой «трансвестит» Жидковский, которым озаботились в ЛДПР из-за ЛГБТ*

Российский блогер Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) стал объектом возможной проверки на пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних после его выступления в рамках образовательной инициативы «Тотальный диктант-2025». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Генпрокуратуре с запросом о проведении такой проверки.
Жидковский посетил одну из столичных школ и прочитал для участников «Тотального диктанта» текст. Организация «Русская община» выразила свое недовольство участием блогера в этом мероприятии, ориентированном на студентов, включая несовершеннолетних, заявив, что Жидковский является «открытым трансвеститом». Представителей возмутило присутствие Алексея на проекте, поддерживаемом Фондом президентских грантов. Сам блогер пока никак не прокомментировал нападки общественников. Кто такой блогер Жидковский и как прославился в Сети — в материале URA.RU.
Тяга к украшениям появилась уже в школе
Бьюти-блогер из Санкт-Петербурга Алексей Жидков родился 23 марта 1996 года в обеспеченной семье. В детстве мать пыталась решить проблемы сына через диалоги, тогда как отец иногда прибегал к физическим методам. Алексей учился в государственной школе, где изучал английский и французский языки. Отец Жидковского выступал за здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил, занимаясь единоборствами. В детстве Алексея отдали на дзюдо, но спустя месяц после получения белого пояса он бросил эту секцию.
В подростковом возрасте поведение Алексея значительно ухудшилось. Он вспоминает, что в 14 лет начал посещать вечеринки, употреблять алкоголь и пренебрегать учебой. Сейчас он относится к алкоголю более ответственно и не садится за руль в нетрезвом состоянии.
Алексей испытывал серьезные трудности с точными науками такими как физика, алгебра и геометрия, что неоднократно ставило его на грань отчисления. Из-за конфликтов с учителями и одноклассниками он даже был вынужден перейти в другую школу.
В новом учебном заведении Жидковский начал экспериментировать с внешним видом, добавляя к обязательной форме украшения: колье, кольца и брошки. Несмотря на равнодушное отношение к обучению, он хорошо сдал выпускные экзамены, а результат ЕГЭ по английскому составил 92 балла.
После школы Алексей поступил на факультет рекламы и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Он самостоятельно оплачивал свое обучение, не прибегая к финансовой помощи. Жидковский в интервью с журналисткой Сашей Сулим заявил, что с 18 лет не получает деньги от родителей. При этом блогер любит дорогие брендовые вещи.
«Я индивидуальный предприниматель. Весь ответ. У меня есть цветочный бизнес. Я уже взрослый мальчик. Можно и повеселиться, и потусить. Надо маме помогать. Она живет за мой счет. Это я так захотел. Это благодарность за мамино терпение, за ее поддержку», — рассказал блогер.
Сарказм, харизма и косметика привели к популярности
Уже в школьные годы Алексей Жидковский начал вести блог, где он публиковал видеоролики, на которых иронизировал над повседневными ситуациями. В его первом видео блогер иронически отнесся к школьному заданию, приведя диалог в стиле: «С курочки по зерну, весь двор в помете». Со временем его друзья начали делиться этими видео с другими, что привело к популярности роликов среди молодежных сообществ.
После школы Жидковский выбрал университетскую специализацию в области рекламы, хотя в юности мечтал о карьере дизайнера. В студенческие годы он решил превратить блог в своего рода саркастичный дневник, где он обсуждает окружающую действительность, отвечает на вопросы аудитории и делится личными советами. Это стало его уникальной чертой.
Жидковский не скрывал свою страсть к косметике и обладал обширными знаниями в этой области. Несмотря на то, что долгое время не считал себя бьюти-блогером, со временем он принял эту роль и даже запустил на YouTube шоу по распаковке косметики под названием «Надо брать», где тестирует продукты и комментирует процесс.
Длинные волосы, макияж и брендовая одежда стали визитной карточкой Жидковского. Однако его популярность среди миллионов женщин определяется не только внешними атрибутами, но и умением эффектно преподносить себя. Фразы блогера цитируются и используются в повседневной жизни. Жидковский уверен, что скромность не украшает человека, и считает странным бояться быть собой.
«Для того чтобы быть уверенным в себе, нужно просто себя принять. Не могу сказать, что я супер уверен, может я вызываю такое ощущение, но, конечно, у меня, как и у всех, есть свои комплексы», — делился Алексей.
Жидковский, до того как стал одной из наиболее свободолюбивых фигур в медиа России, испытал на себе расстройство пищевого поведения и прошел через несколько пластических операций. На сегодняшний день его популярность выходит далеко за рамки интернет-пространства, Жидковского часто можно встретить на звездных вечеринках и торжественных событиях.
Сам блогер утверждает, что никогда не сталкивался с явной враждебностью. В случаях, когда в общественных местах возникали неприятные взгляды или разговоры, Жидковский обращался к руководству заведений для разрешения ситуации.
Мнение некоторых критиков заключается в том, что у Жидковского есть влиятельные друзья, готовые его защитить. Это подтверждает его заявление в одном из интервью: «Я просто знаю, что если до меня докопаются, мне нужно сделать всего один звонок, и потом докопаются до них».
В 2020 году Жидковский был удостоен «Премии Рунета» в категории «Персона года». В сентябре 2021 года прошла презентация его книги «Жизнь одна — подумай, а!» в Московском доме книги.
В 2022 году блогер переехал из Санкт-Петербурга в Москву, где начал заниматься кулинарией. Жидковский не скрывает свою страсть к готовке и утверждает, что умеет это делать очень хорошо, чему рады его подписчики, постоянно требующие рецепты оригинальных блюд. Это привело к созданию шоу «Дорого & Богато», где он готовит одно и то же блюдо с использованием как дешевых, так и дорогих ингредиентов.
Обвинения в употреблении наркотиков
Большинство подписчиков выражают поддержку Алексею Жидковскому, однако среди них встречаются и критики. В общении с последними Жидковский старается избегать конфликтов, проявляя уважение к различным мнениям, утверждает сам блогер.
Популярность этой медийной личности увеличивается день ото дня, как и число его оппонентов. Летом 2020 года другой известный блогер Андрей Петров (также известен как Милана Петрова*) обвинил Жидковского в употреблении запрещенных веществ. Основанием для таких обвинений стало фото, на котором Леша изображен рядом со столом с подозрительными следами порошка. В ответ на эти обвинения Жидковский опубликовал пост, в котором заявил, что Петров стремится нажиться за его счет, искажая факты, а упомянутые следы на столе — не что иное, как трещины.
В 2021 году блогер посетил церемонию вручения премии «Муз-ТВ». Однако его присутствие там оказалось не без последствий: организаторы мероприятия были оштрафованы за нарушение закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В список гостей, вызвавших претензии у властей попал также король эстрады Филипп Киркоров, который привлек внимание своим провокационным высказыванием.
Тайна личной жизни
Жидковский, известный своим андрогинным образом, никогда не появляется на публике без макияжа, стремясь выглядеть аккуратно и привлекательно. Несмотря на то что он не предпочитает женскую одежду, такую как платья или юбки, его фотографии в интернете часто заставляют задуматься о его гендерной идентичности. Сам блогер считает себя мужчиной.
Образ Жидковского порождает у публики вопросы относительно его сексуальной ориентации. Тем не менее Алексей предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни с прессой. Он утверждает свое право на ношение как ярких нарядов, так и приталенных костюмов ярких цветов.
Касательно вопросов о создании семьи, Жидковский отмечает, что хотя он и думает о будущем с детьми, в данный момент он не готов к отцовству. Он подчеркивает важность финансовой стабильности перед тем как заводить детей или жениться. В 2021 году блогер поделился информацией о том, что уже семь лет находится в стабильных отношениях, которые для него приобрели черты семейной жизни. Однако имя своей второй половинки Жидковский предпочел не разглашать.
В ходе одного из интервью Алексей поделился воспоминаниями о своем подростковом возрасте, когда он впервые испытал чувство влюбленности. Это произошло во время пребывания в летнем лагере. Однако как только он уехал, его романтические чувства к девочке быстро исчезли.
Жидковский не приверженец здорового образа жизни. Он не видит смысла в нем, учитывая неизбежность смерти для каждого человека. Блогер утверждает, что наличие строгих ограничений в питании и отказ от вредных привычек не играют значительной роли в продолжительности жизни. По его мнению, основное отличие между теми, кто следует принципам здорового образа жизни, и теми, кто позволяет себе жить более свободно, заключается в потенциальной возможности последних стать донорами органов для нуждающихся в пересадке.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.