Кто такой табакотрус? Учёные раскрыли интересные факты ко Дню шахтёра

Шахтёр — одна из самых тяжёлых и опасных профессий в мире. Эти люди каждый день подвергают свою жизнь опасности. Не зря их труд в нашей стране пользуется особым уважением.
25 августа горняки отмечают профессиональный праздник. Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета подготовили к Дню шахтёра подборку интересных фактов об этой профессии, её истории и о горных выработках.
Факт 1. Люди научились строить шахты ещё при мамонтах
Тот момент, когда первобытные люди начали использовать камни в качестве примитивных орудий, можно считать началом добычи полезных ископаемых.
«Изначально наши предки находили камни разных пород на поверхности земли. Затем, обнаруживая у них полезные свойства, люди стали целенаправленно искать их, — рассказывает заведующий кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых Пермского Политеха, доктор технических наук Алексей Исаевич. — В Африке археологи обнаружили рудник, возраст которого насчитывает 43 тыс. лет! Там добывали руду, содержащую гематит, — один из самых распространённых минералов железа. Благодаря своему красному цвету он используется в производстве красок и пигментов».
Факт 2. В России больше всего шахт находится на юге Западной Сибири
Горнодобывающие предприятия расположены по всей территории нашей страны, но наибольшая их концентрация приходится на Урал и Сибирь. Так, в Кузнецком каменноугольном бассейне (Кузбассе) сегодня действуют 160 шахт и разрезов.
Кузбасс обеспечивает почти 60% добычи каменного угля в России и около 80% от общего объёма добычи коксующихся углей.
Факт 3. Выработка может уходить вглубь на километры, но там очень жарко
Глубина, на которой ведутся горные работы, зависит от залегания полезного ископаемого. Самой глубокой в мире считается шахта Мпоненг в ЮАР, близ Йоханнесбурга. Её глубина — 3777 метров, а добывают там золото.
Но чем глубже горная выработка, тем сложнее и опаснее там работать. Например, есть такое понятие, как геотермическая ступень.
"Это интервал глубин в метрах, на котором при погружении в землю температура повышается на 1 , — объясняет Алексей Исаевич. — Чем дальше от поверхности ведутся горные работы, тем выше температура пород.
Сегодня на рудниках Норильска глубина работ приближается к 2 километрам, а температура — к 45. Это сильно усложняет процессы ведения горных работ, требует разработки специального дорогостоящего оборудования. В горном деле безопасность труда стоит на первом месте".
Диаметры стволов могут достигать 10 метров. Некоторые из них оборудованы клетями, подъёмными сосудами, куда может заезжать даже автомобиль.
Факт 4. Размещение шахт обусловлено древними геологическими процессами
Не каждый регион богат полезными ископаемыми. Их распространение в недрах обусловлено геологическими процессами, которые занимают миллионы и даже миллиарды лет.
"В нашей стране добыча угля, как мы уже отметили, сконцентрирована в Кузнецком угольном бассейне, — продолжает Алексей Исаевич. — Калийные соли добывают в Пермском крае и Волгоградской области, проектируется рудник под Саратовом. Добыча алмазов широко распространена в Якутии. Лидером по выработке золота считается Красноярский край.
Ведущие регионы добычи железной руды — Белгородская, Кемеровская и Свердловская области, республика Карелия. Более 60% объёма добычи железной руды даёт Курская магнитная аномалия.
Факт 5. В России есть единственная нефтяная шахта
Она находится в республике Коми.
«Обычно нефть выкачивают из скважин с помощью насосов. Но Ярегское месторождение уникально. Особенность его в том, что нефть в горных породах является высоковязкой. Можно сравнить её со сливочным маслом, — говорит профессор кафедры горной электромеханики Пермского Политеха, доктор технических наук Александр Николаев. — Добывать сырьё в таком виде через скважину невозможно. Поэтому нефть получают так называемым “термошахтным” способом.
Для этого были спроектированы подземные выработки с добычными участками. В них бурятся скважины, по которым в нефтяной пласт закачивается перегретый пар. За счёт этого находящаяся там нефть приобретает текучесть и затем по трубопроводу доставляется на поверхность".
Факт 6. В одной шахте могут добывать сразу несколько видов полезных ископаемых
Характерным примером являются рудники Норильска, где в состав руды входят никель, платина и другие металлы. Ещё один представитель такого горного предприятия — те самые нефтешахты Яреги. Там под пластами нефтенасыщенного песчаника обнаружены залежи титана.
Факт 7. Раньше метан помогали обнаружить канарейки и крысы
Для шахтёров и их работы очень опасен метан — бесцветный газ без вкуса и запаха. Он легко воспламеняется даже при низких концентрациях.
Когда ещё не было современных приборов по обнаружению метана, горняки определяли утечку газа по отсутствию крыс в забоях или по поведению канареек, которых специально приносили с собой. Эти птицы обладают высокой чувствительностью к малейшим газовым примесям в воздухе. И если канарейка в шахте начинала странно себя вести или даже умирала, горняки сразу покидали опасную зону.
«Метан есть далеко не на всех рудниках, но в угольных шахтах его много. Сейчас все горные предприятия оснащены современными приборами, способными зафиксировать выделение горючих и ядовитых газов. Некоторые автоматически отключают электрооборудование при обнаружении опасных концентраций газа», — отмечает Алексей Исаевич.
В последнее время всё больше шахт и рудников используют автоматические системы управления проветриванием. Их работа основана на показаниях датчиков расхода воздуха и состава атмосферы.
Факт 8. Исчезнувшие профессии — газожоги и табакотрусы
Раньше, если в шахте появлялся метан, его выжигали. Занимался этим газожог — он передвигался по выработкам с зажжённым факелом или с шестом, к которому прикреплял лампу без защитной сетки. Чтобы избежать ожогов, он надевал овчинный тулуп, вывернутый наизнанку, меховую шапку и рукавицы, а также обильно поливал себя водой.
До 1960-х годов в горной промышленности существовала ещё одна специальность — табакотрус. Этот человек должен был следить за тем, чтобы работники не проносили с собой в шахты спички и табак, ведь курение и открытый огонь могли вызвать взрыв всё того же метана.
"И в наши дни открытый огонь, курение и даже просто пронос в шахту курительных принадлежностей строжайше запрещен, — добавляет Алексей Исаевич. — Шахтёры обязаны соблюдать правила безопасности. Считается, что каждый их пункт в горном деле написан кровью.
Вообще, шахтёр — одна из самых суеверных профессий. Это связано с опасностью их труда. Смену перед выходными нельзя называть последней, только крайней. Есть примета, что не стоит спускаться под землю в новой спецодежде — её нужно сразу измазать.
Ещё раньше верили, что пускать женщин в шахту — к беде. Но сейчас они спокойно работают под землёй на тех же участках вентиляции или в маркшейдерской службе".