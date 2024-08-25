Кто такой табакотрус? Учёные раскрыли интересные факты ко Дню шахтёра

Когда ещё не было современных приборов по обнаружению метана, горняки определяли утечку газа по отсутствию крыс в забоях или по поведению канареек, которых специально приносили с собой. Эти птицы обладают высокой чувствительностью к малейшим газовым примесям в воздухе. И если канарейка в шахте начинала странно себя вести или даже умирала, горняки сразу покидали опасную зону.