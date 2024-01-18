Кто такой сигма-самец и чем он отличается от альфы

Что объединяет «Американского психопата», «Ведьмака», «Бэтмена» и Евгения Онегина, и существуют ли в реальности популярные образы «сигма-самцов».

Разбираемся вместе с психологами, кто такие сигмы, насколько популярна и научно оправдана «волчья классификация» для людей.

Кто такие сигмы

Сигма-самец — это часто используемый термин, который многие противопоставляют альфа-самцам, что не верно. Такого человека называют «одиноким волком», но это не значит, что он боится выразить себя и взаимодействовать с другими.

Термин возник по аналогии с типологией волчьих стай, где есть альфа-самец — признанный лидер, а остальные бета-самцы остаются на вторых ролях. Есть и другие типы — дельты, гаммы и омеги, социальный статус которых ниже, если проецировать теорию на общество людей.

Клинический психолог, психотерапевт Марина Бондаренко отмечает, что сигмы — это именно популярное интернет-явление, которое успешно используется в мемах и даже становится субкультурой. К примеру, на этой теме сделал карьеру киргизский блогер Арген Керимов, говорит эксперт. Впервые термин «сигма» предложил американский активист Теодор Роберт Бил. В 2010 году он опубликовал в своем блоге классическую пирамиду «волчьей» иерархии, но добавил туда этой новый тип мужчин.

"Термин альфа-самец впервые появился в 1947 году и был предложен ученым Рудольфом Шенкелем, который изучал социальную структуру волчьей стаи в зоопарке. Он заметил, что во главе иерархии всегда стоит пара — альфа-самец и альфа-самка. Другие волки выполняли другие функции. Эти идеи развил зоолог, исследователь волков Дэвид Мич в 1970-х. Он описал иерархию стаи в дикой природе и предположил, что волки могут бороться за доминирующее место. Позже наблюдениям придали другое значение: альфа-пара — это родители стаи, а стычек за доминирование не происходит.

Однако термин «альфа» укоренился и распространился с волков на людей. Среди действительно научного сообщества он считается устаревшим. Однако его часто используют тренеры пикаперов и адепты популярной психологии. Иерархический подход продолжают исследовать антропологи и биологи на обезьянах и крысах, но пока научной основы под этим термином для людей нет.

Теодор Роберт Бил решил, что деление на альф и бет недостаточное, поэтому предложил более детальную классификацию: туда вошли дельты, гаммы, лямбды, сигмы и омеги. В концепции Била сигмы похожи на альф, но находятся вне пирамиды. Люди получили архетип «одинокого волка» — такого же крутого, как альфа, но со своими особенностями".

Чем сигма-самец отличается от альфы и омеги?

В описанной системе сигмы находятся на одном уровне с альфами, но при этом за пределами пирамиды. Они обладают лидерскими качествами наравне с альфами, но осознанно игнорируют иерархическую систему. То есть для сигмы не важно одобрение окружающих, он не пытается завладеть их вниманием, вести за собой. Сигмы — часто интроверты, которым не нужны шум и суета, они спокойны, собраны и самодостаточны.

В отличие от «альфа-самцов», сигмы не высокомерны и не пытаются «задавить» авторитетом вопреки воле другого человека. Они кажутся простыми и доступными, заряжают окружающих энергией и поражают целеустремленностью. Сигмы не рвутся в бой, чтобы достигнуть вершины, однако часто оказываются на ней по умолчанию благодаря трудолюбию и лидерским качествам. На начальном этапе, когда у сигмы нет высокого статуса, его нередко пугают с «омега-самцом» — кем-то, кто привык оставаться на вторых ролях. На самом деле, в отличие от сигм, омеги хотят добиться признания, но не знают, как это сделать: им не хватает смелости и уверенности. Сигмы же ставят перед собой амбициозные цели и достигают их, не считаясь с общественным порицанием, отчего нередко забирают главенствующую позицию у альф.

Характеристика сигм

Так как эта классификация не имеет научного подтверждения и в большей степени теоретична, черты сигм довольно размыты. Их дополняют и обсуждают пользователи Сети, а не профессиональные психологи. Основные характеристики сигма-самцов включают в себя:

Любовь к одиночеству и спокойствию. Уверенные и самодостаточные, сигмы не нуждаются в признании общества, поэтому реже тратят силы на установление социальных связей, хотя могут и умеют общаться с другими людьми. Им комфортно наедине с собой, одиночество для них — привычное и приятное времяпрепровождение. У сигм, как правило, небольшой близкий круг друзей, они молчаливы и не стремятся в гущу событий.

Лидерские качества. Сигмы не стараются «забраться на пьедестал» под овации восторженных поклонников. Им не нужно быть в центре внимания, но они способны выстраивать доверительную коммуникацию, относясь с уважением к окружающим. Это делает их хорошими руководителями, которые опираются не только на собственный авторитет, но и на пожелания подчиненных, грамотно делегируя и распределяя задачи.

Креативное мышление вне стереотипов. Так как сигма-самцов мало заботит мнение о них других людей, они часто руководствуются собственными идеями, а не общепринятыми паттернами. Сигмы могут находить нестандартные решения и действовать без оглядки на привычные многим людям стереотипы.

Высокая адаптивность. Сигмы умеют концентрироваться на целях, не тратя энергию на завоевание авторитета. У них гибкий ум и ярко выраженная способность принимать резкие изменения. Сигма-самцы чувствуют себя комфортно независимо от внешних обстоятельств.

Прямолинейность. Может показаться, что сигмы довольно резки и не беспокоятся о чувствах других. На самом деле большинство представителей этого типа просто привыкли опираться на собственное мнение. При должной интеллигентности они выслушают собеседника, после чего могут мягко настоять на своем. Или нет, если от этого не зависит дальнейшее сотрудничество. «Волкам-одиночкам» не нужно доказывать окружающим свою правоту. У них нет необходимости подбирать слова, рассчитывая на конкретную реакцию — сигмы говорят то, что думают.



Что такое «сигма-фейс»

Пользователи Сети активно подключились к рассуждениям об этой интересной классификации. Термины «альфа-самец» и «сигма-самец» стали поводом как для серьезных дискуссий, так и для большого количества шуток и мемов. Один из них — «сигма-фейс». Это выражение лица, при котором человек с улыбкой хмурит брови и сворачивает губы трубочкой, выражая одобрение происходящему.

Сигма-самцы в поп-культуре

Раньше считалось, что «альфа-самец» — главный претендент на признание окружающих, вызывающий интерес у противоположного пола. Но в современном мире все чаще отдают предпочтение взаимному уважению личных границ, поэтому уравновешенные и спокойные сигмы, которые не пытаются «взять свое силой», имеют все шансы занять высокие должности и получить признание и восхищение, хотя не особенно к этому стремятся.

Этот типаж популярен у создателей фильмов. В произведениях важно показать «дугу характера» героя, чтобы зрителю было интересно смотреть за его изменениями и ростом. В этом плане сигмы — идеальные претенденты на любовь зрителя.

«Вообще, сериалы, кино, книги — лучший способ изучения типа в чистом виде. Безусловно, все началось с “Американского психопата”. Еще были Джеймс Бонд — образ независимый, умный и прекрасный во всем, герои Брюса Уиллиса, Киану Ривза в “Матрице”. Можно вспомнить доктора Хауса и Шерлока Холмса — независимых, интровертных, самодостаточных персонажей. Или Микки Рурка (Джон Грей в “9,5 недель”), Кевина Костнера в роли Джона Даттона, главы семьи Даттонов в сериале “Йеллоустоун” или сыгранного Крисом Нотом “Мужчину мечты” в “Сексе в большом городе”. Они очень уверены в себе и самостоятельно прокладывают свой путь, добиваются успеха в своем деле. В отличие от истинных нарциссов сигма-мужчины излучают спокойную уверенность, берут ответственность на себя и действуют. Их обостренное чувство независимости не дает возможности полагаться на других, строить отношения с женщинами. Они очень привлекательны, подчинены собственным страстям — таким образом они добавляют себе эмоциональной жизни. Они легко справляются с одиночеством и очень решительны. Правда, в стремлении к личным целям они часто не считаются со своей спутницей или членами семьи.

Возможно, самым первым известным русским сигма-самцом можно назвать Евгения Онегина. Это очень одаренный молодой человек, но в то же он не был героем. Угрюм, высокомерен, презирает людей, не верит в любовь, но умеет обольстить женщин. Ведет активную светскую жизнь. Известные цитаты: «…Друзья и дружба надоели…», «…Хоть он людей, конечно, знал / И вообще их презирал…», «…И резкий, охлажденный ум…», «…Но был ли счастлив мой Евгений […]? Нет: рано чувства в нем остыли…». Стоит ли сравнивать этого литературного героя с волком?".

Научный взгляд об альфа и бета самцах

Юлия Харитонова считает, что человечество в целом и психология в частности всегда пытались придумать типологию людей — социальные классы, касты, ранги, психотипы и так далее: "Безусловно, упростить все с помощью схемы или одной теории — очень соблазнительно. Однако реальная жизнь намного сложнее и интереснее.

Определение альфа, бета, дельта, омега или сигма-самцов отсылает нас к иерархии в волчьей стае. Сделана попытка описать социальное поведение (доминирование) мужчины по аналогии с поведением животных. Корректно ли сравнивать человека с животными? Человеческий мозг весит 1,2 кг, имеет очень сложную структуру с миллиардами нейронов и сотнями триллионами синапсов. Мозг любого животного не отличается такими характеристиками. Более того, мы обладаем эмоциями и речью, а это признаки очень высокой степени организации. Мы действуем не рефлексами, как животные.

Сигма-самцы — немного выдуманная история еще и по другой причине. Эти привлекательные одиночки вне человечьей стаи живут скорее в кинематографе и интернет-культуре, а не в реальной жизни. Это искатели приключений, путешественники, профессионалы, к тому же пользуются популярностью у женщин. Загадочность, одиночество, даже недоступность — некая торговая марка, с которой сигма-самец чувствует себя комфортно и удовлетворенно. В то же время тихий, молчаливый ученый тоже может быть в этой классификации. Он проводит много времени в размышлениях и анализе. И он может быть бунтарем. Любые сигмы — проводники свободы. В них часто присутствуют нарциссические черты. Например, скрытые нарциссы ищут особого отношения и признания, но изо всех сил пытаются манипулировать другими, отстраняются от мира, ведут себя избыточно тщеславно.

Как клинический психолог, я бы говорила о возникновении такого отстраненного поведения, которое человек использует по привычке, в ответ на стрессовые события. Это своего рода избегание отношений.

Давайте из художественного мира вернемся в мир реальный. Хорошо ли быть сигмой? Люди, не умеющие строить отношения, в итоге остаются наедине с пустотой, бессмысленностью, становятся отрешенно пессимистичными и перестают испытывать радость. Непреклонное упрямство и желание поступать по-своему часто переходит границы, особенно в отношениях. Это потребует от партнерши много терпения, личной силы и искреннего желания понять сложного сигма-спутника. Появляется бесчувственность, человек теряет связь не только с окружающими, но и с самим собой из-за «твердого панциря», который он на себе носит. Поэтому давайте наслаждаться прекрасными сигмами в вымышленном мире".

Можно ли «стать сигмой»?

На этот вопрос Марина Бондаренко задает встречные вопросы — «зачем» и «чтобы что?»: «Посмотрим с точки зрения признанного социумом образа сигмы как маски, которую можно надеть. Кому приносит прибыль возможность быть сигмой? Точно — киношным героям и блогерам. Теперь представим в этой роли обычного человека — постоянно, без возможности снять маску. В мифологическом сценарии “волк-одиночка” — глубоко раненый человек. Он справляется со своими “бесами” самостоятельно. Они проявляются время от времени и помогают ему удерживать власть и “творить справедливость”, иногда кровавую и очень условную — справедливую для узкого сообщества “своих”.

Рискну предположить, что популярность этого противоречивого образа в поп-культуре обусловлена набирающей силу и рвущейся наружу коллективной Тенью. В бессознательном людей разных национальностей накопилось уже столько негодования, бессилия, несогласия, желания высказать наболевшее власть имущим группировкам, что это выливается в материализацию вот такого персонажа. Если хочется взять на себя эту харизматичную роль одиночки, сначала посмотрите уже реализованные судьбы в истории, а потом решайте.