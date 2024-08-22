Кто такой пророк Иса в исламе?

Однако его не распяли, а подняли на небеса ангелы. В Коране есть строки (4:157−158): «За то, что говорили: “Убит был нами сын Марьям — Мессия Иса, посланник Божий”. Но ими не был он убит, и не распят. Им лишь представилось все это, И кто заводит спор о нем, В сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания (об этом), И следуют они своим предположеньям, — Ведь, истинно, убит он не был. Нет, (не был он убит)! Господь вознес его к Себе. Ведь Он Велик и Мудр!».