Кто такой пророк Иса в исламе?

Пророк Иса ибн Марьям аль-Масих (Иисус, сын Марии) часто встречается на страницах Корана. Он является одним из величайших исламских проповедников.
Кто такой пророк Иса?
Иса родился в непорочном зачатии у женщины по имени Марьям и до 30 лет вел обычный образ жизни, а после стал пророком по велению Аллаха. Об этом говорится в книге Саида-афанди Чиркейского «История пророков». Он три года исцелял людей, странствовал и проповедовал. Иудейские цари и священники испугались популярности Исы и решили оклеветать его. Они сказали римскому наместнику, что Иса желает свергнуть его власть в Иудее. Понтий Пилат приговорил Ису к казни.
Однако его не распяли, а подняли на небеса ангелы. В Коране есть строки (4:157−158): «За то, что говорили: “Убит был нами сын Марьям — Мессия Иса, посланник Божий”. Но ими не был он убит, и не распят. Им лишь представилось все это, И кто заводит спор о нем, В сомнениях об этом пребывает. У них нет никакого знания (об этом), И следуют они своим предположеньям, — Ведь, истинно, убит он не был. Нет, (не был он убит)! Господь вознес его к Себе. Ведь Он Велик и Мудр!».
В исламе пророк Иса не был искупителем людских грехов, еще и поэтому казнь его была бы бессмысленной жертвой. Есть также несколько версий, что распяли похожего на Ису юношу, а историк ислама Ибн аль-Асир высказывал предположение, что распяли Иуду, который предал Ису.
«В Исламе пророк Иса обладает особым статусом. Он не раз упоминается в аятах Священного Корана и изречениях пророка Мухаммада. В основном упоминания о пророке Исе носят назидательный характер и раскрывают важные истины в познании Единого Бога. Если человек не признает пророчество Исы, то он не может быть мусульманином, ибо с точки зрения Ислама вера в Божьих посланников и пророков относится к столпам имана (веры)», — рассказал aif.ru муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов.