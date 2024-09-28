Кто такой пополамщик

Современные идеи равноправия и феминизма предполагают, что и мужчина, и женщина вносят вклад в отношения. Все больше мужчин задаются вопросом, почему они должны всегда платить за все, если и женщины зарабатывают наравне с ними. Такой взгляд рождает стремление к более справедливому разделению расходов. Однако этот процесс не всегда прост, так как исторически на мужчинах лежала основная финансовая ответственность.