Кто такой Никита Кологривый и как он стал популярным



Биография

Никита Кологривый — российский театральный и киноактер. Родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Родители не были связаны с искусством, отец работал в строительстве, мать была домохозяйкой. Когда будущему актеру было семь лет, они развелись, и Никита вместе с матерью уехал в город Белая Церковь под Киевом. В седьмом классе Кологривого отчислили из школы из-за проблем с поведением, и он вернулся в родной Новосибирск. Отец всерьез взялся за воспитание Никиты и записал в секцию бокса, заставляя продолжать занятия и привыкать к дисциплине. По словам Кологривого, он занимался также айкидо, греко-римской борьбой и карате. При этом парень отличался непростым характером, много времени проводил на улице в сомнительных компаниях детдомовцев. По воспоминаниям актера, этот опыт помог ему в дальнейшем подготовиться к ролям антигероев и простых дворовых пацанов.

По наставлению отца Никита поступил в педагогический институт, чтобы выучиться на тренера, но также по собственному желанию — в театральный. Уже с первого курса его отчислили за хулиганство, тогда отец помог закончить второй курс экстерном, после чего парень поехал в Москву. В Щукинское училище Кологривого не приняли, и он поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова и Павла Хомского. В 2018 году Никита получил высшее образование, окончив институт с красным дипломом.

Зрители часто отмечают сходство Кологривого с актером Николаем Караченцовым в молодые годы. Причинами обсуждений стала не только внешность с характерной щербинкой между зубами, но и театральные способности, обаяние и талант к перевоплощениям. Слухи о том, что молодой актер — внебрачный сын народного артиста РСФСР, остаются неподтвержденными.



Карьера

Дебют Кологривого в театре состоялся во время учебы в ГИТИСе: в Московском Губернском театре он сыграл роли Бена Ганна и Дика Джонсона в спектакле «Остров сокровищ» в 2015 году. Затем были роли в пьесе «Вишневый сад» и «Книга Джунглей. Маугли», а также запоминающийся улыбкой Чеширский кот в «Алисе в стране чудес». В этом же театре Кологривый остался работать после окончания вуза.

В кино Никита появился в эпизодической роли Вовы в сериале «Адвокат. Продолжение» 2016 года режиссеров Юрия Поповича, Айсыуака Юмагулова и Сергея Репецкого. Затем Кологривый снялся еще в десятках картин, а спустя несколько лет сыграл запоминающиеся главные роли в фильмах. Одни из самых известных проектов с его участием:

«Чикатило», Шеин

Эпизодическая роль Шеина — сумасшедшего, который в компании с Тарасюком и Жарковым выдавал себя за убийцу. Кологривому удалось создать непростого персонажа из психоневрологического диспансера, который водит за нос следователей по непонятным мотивам, в то время как настоящий убийца остается на свободе.

«Оффлайн», Левис

Одну из ярких драматических ролей разработчика сайта Кологривый сыграл в сериале «Оффлайн» 2022 года о продаже наркотиков через анонимное онлайн-приложение. Он получил роль после кастинга у Кирилла Плетнева. Партнером в проекте был Никита Ефремов.

«Два холма», Гера

Комедийный сериал о постапокалиптическом мире, в котором мужчины разделились на несколько каст, а многие из них и вовсе вымерли, а женщины смогли отстроить идеальный технологичный мир. Кологривый сыграл одного из «приматов», который попадает в город «Два Холма», где правят женщины.

«По щучьему велению», Емеля

6 октября 2023 года вышел фильм «По щучьему велению», который за месяц собрал 2,2 млрд руб. и стал самым кассовым в российском прокате. Никита сыграл главную роль Емели, а его партнершей на съемочной площадке стала Мила Ершова. Сам актер отзывается о своем персонаже с русской печи как «чистом, добром и отважном».

«Слово пацана. Кровь на асфальте», Кащей

В фильме Жоры Крыжовникова актер получил роль лидера одной из группировок. Кологривый утверждал, что играть Кащея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от других актеров сериала, включая Ивана Янковского. Хотя Никита в реальности не состоял ни в каких группировках, в уличных потасовках участвовал часто. Актер уверен, что на экране видно тех, кто играет, и тех, кто действительно «знает такую жизнь».

«Иван Васильевич меняет всё», Людовик XVI.

В фантастической комедии-пародии 2023 года Кологривый играет роль короля Франции Людовика XVI. В опубликованном в Сети ролике он произносит свою знаменитую фразу из «Слова пацана», адаптированную под проект ТНТ: «Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителю! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственный здесь я и вы. Почему я учу французский текст?».

Интервью Никиты Кологривого

Никита довольно резко высказывался о многих коллегах по цеху и других творческих личностях в интервью YouTube-каналу блогера Эльдара Джарахова и во время беседы в школе-студии «Останкино». В частности, рэперу Big Baby Tape досталось за небольшой словарный запас в текстах песен, актрисе Александре Бортич — за отсутствие актерского образования, а роль Данилы Козловского в «Духless», по словам Кологривого, может сыграть любой мужик, если надеть на него костюм-тройку, посадить в Rolls-Royce, сказать, что нужно разговаривать шепотом, и добавить пафоса. Никита утверждает, что «разобьет тысячу таких лжеартистов», а также планирует покорить Голливуд.

Кологривый раскритиковал даже признанных актеров «старой школы». Об Иннокентии Смоктуновском он сказал, что не считает его лучше себя: «А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист. Мне не нравится Абдулов и не нравится Смоктуновский. Для меня всегда их роли были скучны».

Данила Козловский проигнорировал нападки актера. Рэпер Big Baby Tape ответил в stories запрещенной соцсети: «Объясните, а как можно прийти от Тарковского и советской классики к “Слову пацана”? Ребята, не засоряйте голову морализаторскими мнениями актеров второго плана и наслаждайтесь искусством в его разных проявлениях».

Александра Бортич отреагировала на слова Кологривого, подтвердив, что не имеет соответствующего образования, но и не называет себя гениальной актрисой: «Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель».

В результате от работы с Никитой Кологривым стали отказываться режиссеры. Так, создатель сериалов «Немцы», «Бег улиток» Стас Иванов решил, что он — ненадежный актер, сотрудничество с которым вызывает опасения: «Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей “правды”, то уж тащи до конца», — написал режиссер.

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в новом выпуске своей авторской программы «Каково?!» раскритиковал Кологривого и заявил, что он «перехвален сверх всякой меры», а актер из него «хуже, чем его голодный кот».

Личная жизнь Никиты Кологривого: жена, дети

Во время учебы в ГИТИСе в 2014 году Кологривый познакомился с актрисой Александриной Питиримовой, на которой женился в 2020 году. Никита утверждал, что Александрина — первая женщина, сумевшая обуздать его резкий характер.

Весной 2021 года у пары родилась дочь Есения; Кологривый присутствовал на родах. В ноябре 2023 года он признался, что они с супругой расстались, но развод официально не оформили. Одной из причин распада брака считают тотальную занятость Никиты в кинематографических проектах. По словам самого актера, ему не хватает времени на сон, еду, разговоры и близкие отношения с кем бы то ни было: «В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине», — поделился Кологривый.

Никита Кологривый: фильмы и проекты

«Адвокат. Продолжение», 2016 — качок Вова.

«Жги!», 2017 — Жлоб.

«Зема», 2017 — Макс.

«Крепость Бадабер», 2018 — Окул.

«Тобол», 2018 — Кирьянка.

«Розовое или колокольчик», 2018 — гопник.

«В клетке», 2019 — Женя Евдокимов.

«Русский рейд», 2019 — Быстрый.

«Полет», 2019 — Крепыш.

«Балканский рубеж», 2019 — Киря.

«Шерлок в России», 2020 — Хромой.

«Проект “Анна Николаевна”, 2020 — Легашов.

“Подольские курсанты”, 2020 — Уфимцев.

“Игра на выживание”, 2020 — Заточка.

“Чикатило”, 2020 — Шеин.

“Зоя”, 2020 — Клубков.

“Настоящее будущее”, 2020 — Нечаев.

“Пассажиры”, 2020 — Евгений.

“Девятаев”, 2021 — Рябой.

“Пищеблок”, 2021 — Димон Малосолов.

“Регби”, 2021 — Илья.

“Бендер: Начало” и “Бендер: Золото империи”, 2021 — Мишка Япончик.

“Вертинский”, 2021 — Вацек.

“Своя война. Шторм в пустыне”, 2021 — Сергей Артист.

“Майор Гром: Чумной Доктор”, 2021 — псих.

“Секреты семейной жизни”, 2021 — Стас.

“Отчаянные дольщики”, 2021 — Ден.

“Нереалити”, 2021 — Леха.

“Экипаж 314”, 2021 — Евланов.

“Зема 3. Новогодний замес”, 2021 — Макс.

“Первый Оскар”, 2022 — Бударин.

“Два холма”, 2022 — Гера.

“Оффлайн”, 2022 — Левис.

“Начальник разведки”, 2022 — Лягин.

“Волшебники”, 2022 — Хулиган.

“Жизнь по вызову”, 2022 — Антон.

“Черная весна”, 2022 — Гена.

“Пассажиры. Последняя любовь на Земле”, 2022 — Евгений.

“Жиза”, 2022 — Влад.

“Лихорадка”, 2022 — Родион.

“Два холма. Фильм”, 2022 — Гера.

“По щучьему велению”, 2023 — Емеля.

“Иван Семенов: Большой поход”, 2023 — браконьер.

“Макс и Гусь”, 2023 — Макс.

“Секс. До и после”, 2023 — Никита.

“Я медведь”, 2023 — имя не указано.

“Скрытые мотивы”, 2023 — имя не указано.

“Слово пацана. Кровь на асфальте”, 2023 — Кащей.

“Иван Васильевич меняет всё”, 2023 — Людовик XVI.

“Степные боги”, 2023 — Митька.

“Последний богатырь: наследие”, 2024 — имя не указано.

“Комбинация”, 2024 — Александр Шишинин.

Говоря о российском кино, Никита считает, что “в этой сфере нужно пахать”: “В моменте, когда необходимо выдать максимальный результат, не стоит жалеть себя. Это позиция, которую я хочу продвигать. Чтобы кино изменилось, следует обращать внимание на “пахарей” — тех, кто готов лечь костьми, чтобы классно сыграть”. При этом для Кологривого важнее не признание в соцсетях и СМИ, а мнение профессионалов о его игре.

Театральные работы

Московский Губернский театр.

«Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона — Бен Ганн и Дик Джонсон.

«Вишневый сад» А. П. Чехова.

«Книга джунглей. Маугли» Р. Киплинга.

«Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла (реж. С. Безруков) — Чеширский кот.

«Веселый солдат» В. Астафьева (реж. С. Безруков) — Витя.

«Увертюра для театра с оркестром».

Театр на Бронной.

«Тиль» Г. Горина (по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле») — Тиль.

«Тайна старого шкафа» А. Шаврина по мотивам книги К. С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» (реж. А. Фроленков) — Эдмунд.

«Принц Каспиан» К. С. Льюиса (реж. С. Посельский) — Эдмунд.

Театр наций.

«Моими глазами» (реж. Д. Сердюк).

Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя.

«Мещане. Попытка прочтения» по пьесе М. Горького (реж. С. Голомазов) — Перчихин.

Награды

2022 — лауреат премии «Событие года» в области кино и телевидения журнала «КиноРепортер» в номинации «Открытие года».

2023 — номинант Премии Художественного театра в области искусств в номинации «Кино».