Кто такой Дед Мороз и как он появился

У главного зимнего персонажа, который дарит детям подарки в Новый год, множество имен: в США — это Санта-Клаус, во Франции — Пер Ноэль, в Норвегии — Юлениссен, а в России — Дед Мороз. У всех этих персонажей есть как общие черты, так и различия. Кто такой Дед Мороз, как он появился, чем отличается от своих коллег из других стран, и какие у него есть спутники — в материале URA.RU.