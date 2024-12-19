Кто такой Дед Мороз и как он появился

Прообразом главного зимнего героя был Николай Чудотворец
Николай Чудотворец, известный также как Николай Мирликийский или Святитель Николай, был христианским епископом из греческой Миры (современная Турция), родившимся примерно в 280 году. Его глубокая вера и выдающееся милосердие вызывали уважение и восхищение, породив множество легенд.
Одна из таких рассказывает о том, как Николай стал помогать бедным после получения богатого наследства. Однажды он помог трем сестрам, которым обеспечил приданое, спасая их от рабства.
Слава о его добродетелях распространилась по всему христианскому миру, а к эпохе Возрождения Николай стал одним из самых популярных святых в Европе. Даже после Реформации, когда культ святых утратил популярность в некоторых регионах, Николай оставался важной фигурой, особенно в Голландии. Именно оттуда, в конце XVIII века, легенды о Синт Николаасе (Синтер Клаас) были привезены в Новый Амстердам (ныне Нью-Йорк), где и зародился образ Санта-Клауса.
Русский Дед Мороз появился из фольклора
Персонаж Мороза в русском фольклоре существовал задолго до XIX века. Владимир Одоевский в «Детских сказках дедушки Иринея» (1833) превратил его в Мороза Ивановича — доброго старца, живущего в ледяном доме и награждающего рукодельниц серебром, а ленивцев — сосульками.
В это же время начались первые продажи елок и украшение их на Рождество стало модным европейским трендом. Это смешение немецких и русских традиций способствовало формированию образа Деда Мороза как знакомого нам сегодня.
В СССР Дед Мороз появился в 1937 году
После запрета Рождества и новогодних традиций в 1917 году, уже в 1935 году «Правда» предложила вернуть детям новогодние елки как форму развлечения. В 1937 году прошел первый всесоюзный детский утренник, где Дед Мороз (исполнитель роли — Михаил Гаркави) впервые выступил как символ нового года.
А кто такая снегурочка?
Снегурочка — это внучка и помощница Деда Мороза, уникальный персонаж, не имеющий аналогов среди других культурных образов. В русском фольклоре она изначально появляется как девочка, слепленная из снега.
Первое литературное упоминание о Снегурочке находится в работах Михаила Максимовича (1840). А популярность она приобрела благодаря пьесе Александра Островского «Снегурочка» (1873), музыку к которой написал Петр Чайковский.
Согласно сюжету, Снегурочка была дочкой Деда Мороза и Весны-Красы. Спектакль не имел успеха, и через девять показов его убрали из репертуара. В 1882 году в Мариинском театре Николай Римский-Корсаков на основе пьесы Островского поставил одноименную оперу — премьера прошла с успехом.