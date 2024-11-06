Кто такой цуцик и почему он мерзнет

К «цуцику» в значении «щенок» отсылает и история времен Екатерины II. В период ее правления стал поощряться переезд иностранцев в Россию — многие из приезжих были немцами. В баварском и австрийском диалектах есть глагол «zuzeln», что означает «сосать, шепелявить, дергать», который созвучен с нашим словом «цуцик». Также у немцев есть выражение «frieren wie ein junger Hund», что дословно переводится как «замерзнуть, как молодая собака (щенок)». Есть версия, что в результате смешения иностранных слов и русских смыслов появилось выражение «замерзнуть, как цуцик».