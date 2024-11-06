Кто такой цуцик и почему он мерзнет

Русский язык яркий и красочный — в нем есть множество интересный устойчивых словосочетаний. Например, степень замерзания человека можно описать сразу несколькими: продрог до костей и замерз как цуцик. Если с первым все ясно, то кто такой цуцик и насколько сильно замерз человек, которого так называют, разобрался aif.ru.
Что означает слово «цуцик»?
В самом авторитетном толковом словаре С. И. Ожегова есть такое слово. Составитель пишет, что это то же, что и щенок. В Словаре синонимов в один ряд с цуциком поставлены слова «сопляк», «птенец», «щенок», «сосунок»
К «цуцику» в значении «щенок» отсылает и история времен Екатерины II. В период ее правления стал поощряться переезд иностранцев в Россию — многие из приезжих были немцами. В баварском и австрийском диалектах есть глагол «zuzeln», что означает «сосать, шепелявить, дергать», который созвучен с нашим словом «цуцик». Также у немцев есть выражение «frieren wie ein junger Hund», что дословно переводится как «замерзнуть, как молодая собака (щенок)». Есть версия, что в результате смешения иностранных слов и русских смыслов появилось выражение «замерзнуть, как цуцик».
Что значит «замерзнуть, как цуцик»?
Если оценивать степень переохлаждения человека, которого сравнивают с замерзшим щенком, то это означает быстрое замерзание, сопровождаемое дрожью. Все дело в том, что у недавно родившихся собак еще не настроилась терморегуляция и при малейшем похолодании они покрываются мурашками от холода и дрожат.