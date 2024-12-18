Кто такой медиатор и как он помогает супругам

Каждый человек имеет свой уникальный «язык любви», и это может стать источником недопонимания в отношениях. Например, женщина, выросшая в семье, где отец активно помогал по дому, будет ожидать от своего партнера аналогичного участия в бытовых делах. В то время как мужчина, который не имел такого примера в своей семье, может считать, что его редкие усилия по помощи по дому вполне достаточны. «Мужчина начнет злиться, что женщина не ценит его усилий, а в картине мира жены такие усилия — это 1/100 из положенного», — объясняет Светлана.