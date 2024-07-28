Кто такие туареги

Туареги, или «синие люди» — кочевой народ берберского происхождения, обитающий на Африканском континенте (в основном на севере: в алжирской Сахаре, Нигере, Мали, Ливии, Буркина-Фасо).
История
Туареги берут начало от древних гарамантов, обитавших в Феццане (Ливия). Некогда высокоразвитая цивилизация в первые века нашей эры была разрушена римлянами и часть гарманатов бежала в Сахару. Пустынные земли стали для туарегов-гарманатов не только убежищем, но и неплохим источником доходов. В их руки перешли караванные пути транссахарской торговли. У туарегов было оружие. Они объединялись в крупные формирования и совершали внезапные набеги, передвигаясь на верблюдах.
В XV веке они образовали собственное государство — Султанат Агадес со столицей в Агадесе, которое просуществовало до начала XX века. В 1904 году, несмотря на упорное сопротивление, Агадес был завоеван Францией и включен в состав одной из ее колоний (Колонии Нигер). Туареги продолжили сопротивление, попутно занимая другие территории.
В 2012 году туареги подняли восстание в Мали и провозгласили создание на северо-востоке страны Независимого Государства Азавад (НГА), или Азавад — это почти половина Мали. Помимо воинственного племени, эти земли облюбовали различные радикальные исламистские группировки, в том числе запрещенные в РФ, которые планируют создать в Западной Африке шариатское государство.
Вооруженные конфликты с исламистами привели к тому, что в итоге туареги отказались от создания НГА и стали претендовать на автономию в составе Мали, но референдум об автономии Азавада спровоцировал новые волнения в Мали. В 2021 году в Мали произошел военный переворот. Новая власть начала борьбу с повстанцами, постепенно освобождая территории, подконтрольные туарегам и исламистами.
Численность
Общая численность туарегов по разным оценкам составляет около 3−4 миллионов человек.
Язык
Примерно в IV веке нашей эры общетуарегский язык распался на диалекты. Главными считаются — тамахак (наиболее распространен в центральной Сахаре) и тамашек (в Сахеле). У туарегов есть собственная алфавитная письменность, которой владеют представители высшей касты.
Касты
Несмотря на кочевой образ жизни и существенную разбросанность по территории, у туарегов существует четкая иерархия. По данным доктора наук, нейробиолога и антрополога Кирилла Резникова, туареги делятся на следующие касты:
- благородных (имхаров);
- духовенство (инислименов) — по религии туареги относятся к мусульманам-суннитам;
- пастухов вассалов (имрадов);
- слуг (икланов).
Имхары — это высшая знать, аристократы. В своих трудах Резников обращает внимание, что у слова «имхары» (т.е. благородные) тот же корень, что и глагола «грабить».
Внешний вид
Как правило, туареги высокого роста, стройные и худощавые, с правильными чертами лица. Они смуглые, но не темнокожие. Волосы темные, глаза карие, но довольно часто среди них можно встретить зеленоглазых или сероглазых.
В одежде туареги предпочитают синий цвет. Из-за экономии воды они не пропитывают туники краской индиго, а вбивают ее в ткань камнями. Со временем краска осыпается и попадает на тело, отчего туарегов прозвали «синими людьми». Сами туареги говорят, что краска на теле помогает сдерживать влагу в организме и пить меньше на жаре.
Особенностью племени считается то, что мужчины всегда ходят с закрытым лицом, в отличие от женщин, которые могут лишь иногда накидывать вуаль при виде незнакомца. Мужчины же полностью обматывают голову и лицо тканью, оставляя лишь прорезь для глаз. Такая повязка называется лисам. Ее мужчины не снимают даже во сне, а во время приема пищи отодвигаю снизу часть ткани, чтобы положить еду в рот.
Мужчины бреют голову, при этом оставляя лишь полосу волос или прядь на макушке. Могут отращивать бороды, коротко бреют бороду и усы или убирают их совсем, чтобы не мешали под лисамом. Женщины заплетают волосы в две или несколько тонких косичек.
Татуировки могут носить лишь низшие касты, высшие предпочитают драгоценности и оружие.
Семья и быт
У туарегов принято брать в жены только одну женщину, хотя религия им позволяет многоженство. После свадьбы муж приходит в дом жены, а не наоборот. Отчасти у туарегов сохранился матриархат, потому что именно женщина владеет землей и в ее честь (как хозяйки) называют дом. Мало того, она сама выбирает себе мужа в пределах своей касты и может подать на развод, а мужчина — нет.
Высшие касты (имхары) живут за счет низших (имрады и другие), которые занимаются скотоводством (верблюды, козы, овцы), птицеводством, земледелием и прислуживают им по дому. Туареги воздерживаются от спиртного и свинины, но любят жаренных и растертых в порошок кузнечиков (как приправу к блюдам).
Молоко считается большой роскошью, его дают лишь детям, кормящим мама и больным. Сырым пьют только верблюжье молоко. Овечье и козье идут на изготовление сыра. Последнее очень ценится и на нем никогда не жарят, добавляя его в каши и намазывая на лепешки. Туареги воздерживаются от спиртного, свинины и мяса бородавочника. При этом они любят кузнечиков, которых обжаривают и растирают, используя, как приправу к блюдам.
Источники: https://old.bigenc.ru http://samlib.ru