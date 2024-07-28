Кто такие туареги

У туарегов принято брать в жены только одну женщину, хотя религия им позволяет многоженство. После свадьбы муж приходит в дом жены, а не наоборот. Отчасти у туарегов сохранился матриархат, потому что именно женщина владеет землей и в ее честь (как хозяйки) называют дом. Мало того, она сама выбирает себе мужа в пределах своей касты и может подать на развод, а мужчина — нет.