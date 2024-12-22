Кто такие тарелочницы

В Сети есть множество историй, где молодые люди, чтобы проверить спутницу на приверженность к этой группе, намеренно предлагают идти гулять в парк. После предложения девушки зайти хотя бы за кофе, потому что она его любит или на улице очевидно погода не для прогулок, их обзывают тарелочницами и аферистками.