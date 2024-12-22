Кто такие тарелочницы

Слово «тарелочницы» можно услышать в обиходе мужчин, которые ищут вторую половинку. Так называют девушек, которые ищут возможности отведать хорошей еды в ресторане за чужой счет, прикрываясь чувством симпатии. Используя свою привлекательность, они за счет разных мужчин фактически экономят свой бюджет, не давая ничего взамен.
Некоторые представительницы специально ищут спутника на один вечер, который оплатит все желания и скрасит одиночество. И, напротив, некоторые представители сильного пола называют девушек тарелочницами, если они отказываются переходить к более близким отношениям после приглашения на чашку кофе.
В Сети есть множество историй, где молодые люди, чтобы проверить спутницу на приверженность к этой группе, намеренно предлагают идти гулять в парк. После предложения девушки зайти хотя бы за кофе, потому что она его любит или на улице очевидно погода не для прогулок, их обзывают тарелочницами и аферистками.
Этот обидный феминитив начали применять и к тем, кто не хочет оплачивать свою часть счета.
На вопрос: «Кто должен платить на свидании?» нет правильного ответа. Испокон веку так повелось, что если мужчина приглашает женщину, то он и должен взять на себя финансовое бремя. Современные женщины, желая подчеркнуть свою независимость и самодостаточность, часто настаивают на том, что сами за себя заплатят.
У мужчин же наблюдается тенденция, что пока не будет ясно, что с девушкой что-то получится, брать на себя весь счет нет оснований. Поэтому если на романтической встрече столкнуться представители разных взглядов, есть риск, что девушку назовут тарелочницей.