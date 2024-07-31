Кто такие сомнамбулы

Сомнамбула (устар. — сомнамбул) — человек, страдающий сомнамбулизмом. В переводе с латыни somnus ambulo означает «снохождение». В народе людей, которые ходят во сне, чаще называют лунатиками — долгое время считалось, что странное поведение связано с фазами луны. Сейчас снохождение, или сомнамбулизм, входит в Международную классификацию болезней (МКБ-10 применяется в России с 1990 года) — относится к расстройствам сна, связанным с нарушением цикла бодрствование-сон, и имеет код F51.3.
Как проявляется сомнамбулизм?
Это расстройство сна проявляется не только в ходьбе с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками, как показывают в кино. Специалисты отмечают, что люди-сомнамбулы могут петь или целенаправленно совершать другие действия. Известны случаи, когда лунатик выходил на улицу и садился в машину, выходил из квартиры в подъезд и вызывал лифт, намереваясь уехать на нем, или перекладывал вещи дома.
Психиатры выделяют ряд признаков, которые позволяют определить сомнамбулу: безэмоциальное выражение лица, расширенные зрачки, отсутствующий взгляд, бессвязная речь, отсутствие реакции на обращение. Обычно после пробуждения сноходящий человек не помнит, что делал во сне, но могут иметь место обрывочные воспоминания.
Кто предрасположен к сомнамбулизму?
Установлено, что у этой патологии нет пола: ей подвержены как мужчины, так и женщины. Однако чаще всего таким проявлениям подвержены дети в возрасте от трех до десяти лет. Угасание симптомов сомнамбулизма наблюдается ближе к пубертату. Если взрослый человек начинает или продолжает «бодрствовать» во сне, это повод обратиться к специалисту — болезнь может привести к серьезным проблемам с психикой.
Из-за чего человек может ходить и совершать другие действия во сне?
Снохождение возникает в фазе глубокого сна. Для нее характерно максимальное замедление процессов жизнедеятельности и мозговой активности. У сомнамбул, в отличие от обычных людей, на этом этапе, напротив, активизируется работа областей мозга, которые отвечают за движения, эмоции и инстинкты, в то время как другие области, ответственные за сознание, память, логику, остаются «отключенными». Такая рассинхронизация заставляет человека бессознательно совершать действия.
Выделяют несколько причин такого отклонения:
- генетическая предрасположенность;
- стресс, переутомление;
- психические заболевания;
- прием лекарственных препаратов;
- употребления алкоголя, наркотиков и других веществ, влияющих на сон.
Установлено, что если родитель страдал расстройством сна, то ребенок с вероятностью 50% будет ходить во сне. Болезнь Паркинсона, депрессия, шизофрения и другие психические заболевания могут вызвать нарушения нормального цикла сна, как и стрессовые состояния.
Также есть теория, что сомнамбулизм возникает из-за нарушений работы лимбической системы: из-за ее неадекватной работы во время, когда человек должен быть максимально расслаблен и отключен от реальности, он, напротив, испытывает сильное эмоциональное напряжение и пытается его выразить вовне.