Кто такие сомнамбулы

Установлено, что у этой патологии нет пола: ей подвержены как мужчины, так и женщины. Однако чаще всего таким проявлениям подвержены дети в возрасте от трех до десяти лет. Угасание симптомов сомнамбулизма наблюдается ближе к пубертату. Если взрослый человек начинает или продолжает «бодрствовать» во сне, это повод обратиться к специалисту — болезнь может привести к серьезным проблемам с психикой.