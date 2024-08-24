Кто такие скуфы

Термин «скуф» образован от фамилии реального человека — Алексея Скуфьина. В прошлом это модератор раздела политики на имиджборде «Двач» (русскоязычный интернет-форум, на котором пользователи могут писать комментарии анонимно). В 2018 году Скуфьин поссорился с другим пользователем платформы и отправил ему оскорбительное видеообращение. В видео мужчина не скрывал своего лица и отметил, что не боится деанонимизации. После этого завсегдатаи «Двача», известные любовью к деанону, вычислили биографию и место жительства Скуфьина, обнародовали эти данные и его фотографии. Модератора начали высмеивать и травить.