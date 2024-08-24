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Кто такие скуфы

Скуф — это обидное прозвище некоторых людей, которое стало популярным интернет-мемом.

Источник: Psychologies.ru

В российском сегменте Интернета стали часто встречаться слово «скуф» и мемы, связанные с этим понятием. Aif.ru рассказывает о том, кого называют скуфами и откуда взялось такое обидное прозвище.

Кто такой скуф?

Скуфами называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за внешностью, неопрятны и имеют консервативные взгляды. Люди, которым дают такое обидное прозвище, обычно имеют жену и детей, работают в офисе или на заводе и получают небольшую зарплату. На досуге они любят пить пиво и смотреть телевизор, играть в видеоигры, иногда увлекаются рыбалкой или охотой. Образ скуфов дополняют неприятие трендов, нового и ворчание на молодежь.

Также чертами скуфов являются:

  • лишний вес, пивной живот;
  • отекшее лицо;
  • залысины;
  • грязные ногти;
  • нестиранная и мятая одежда;
  • небритость или неухоженная борода;
  • малоактивный образ жизни, пренебрежение спортом;
  • безынициативность;
  • усталый и разочарованный взгляд.

Как возник термин «скуф»?

Термин «скуф» образован от фамилии реального человека — Алексея Скуфьина. В прошлом это модератор раздела политики на имиджборде «Двач» (русскоязычный интернет-форум, на котором пользователи могут писать комментарии анонимно). В 2018 году Скуфьин поссорился с другим пользователем платформы и отправил ему оскорбительное видеообращение. В видео мужчина не скрывал своего лица и отметил, что не боится деанонимизации. После этого завсегдатаи «Двача», известные любовью к деанону, вычислили биографию и место жительства Скуфьина, обнародовали эти данные и его фотографии. Модератора начали высмеивать и травить.

Впоследствии Скуфьин исчез из публичного поля, а производная его фамилии стала нарицательной — на имиджборде так стали называть похожих на него внешне и по взглядам мужчин.

Что за мемы про скуфов?

В 2021 году термин распространился в Сеть за пределы «Двача», а к концу 2023-го стал одним из популярнейших мемов Рунета. От понятия «скуф» возникли различные производные слова: соскуфиться — т. е. стать скуфом, скуфиня — женщина-скуф, скуфизация — процесс превращения в скуфа, дескуфизация — обратный процесс, предполагающий уход за собой, занятие спортом и пр.

«С какого размера талии можно уже считать себя скуфом?» — шутили пользователи соцсетей.

По внешним признакам в скуфов записали множество известных людей, в том числе актера Леонардо Ди Каприо, бизнесмена Илона Маска, бывшего президента России Бориса Ельцина. Под этот типаж попали и некоторые персонажи мультфильмов: Шрек, Карлсон и Копатыч из «Смешариков». Эталонным скуфом был назван житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков — персонаж Сергея Светлакова в сериале «Наша Russia».