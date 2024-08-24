Кто такие скуфы

В российском сегменте Интернета стали часто встречаться слово «скуф» и мемы, связанные с этим понятием. Aif.ru рассказывает о том, кого называют скуфами и откуда взялось такое обидное прозвище.
Кто такой скуф?
Скуфами называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за внешностью, неопрятны и имеют консервативные взгляды. Люди, которым дают такое обидное прозвище, обычно имеют жену и детей, работают в офисе или на заводе и получают небольшую зарплату. На досуге они любят пить пиво и смотреть телевизор, играть в видеоигры, иногда увлекаются рыбалкой или охотой. Образ скуфов дополняют неприятие трендов, нового и ворчание на молодежь.
Также чертами скуфов являются:
- лишний вес, пивной живот;
- отекшее лицо;
- залысины;
- грязные ногти;
- нестиранная и мятая одежда;
- небритость или неухоженная борода;
- малоактивный образ жизни, пренебрежение спортом;
- безынициативность;
- усталый и разочарованный взгляд.
Как возник термин «скуф»?
Термин «скуф» образован от фамилии реального человека — Алексея Скуфьина. В прошлом это модератор раздела политики на имиджборде «Двач» (русскоязычный интернет-форум, на котором пользователи могут писать комментарии анонимно). В 2018 году Скуфьин поссорился с другим пользователем платформы и отправил ему оскорбительное видеообращение. В видео мужчина не скрывал своего лица и отметил, что не боится деанонимизации. После этого завсегдатаи «Двача», известные любовью к деанону, вычислили биографию и место жительства Скуфьина, обнародовали эти данные и его фотографии. Модератора начали высмеивать и травить.
Впоследствии Скуфьин исчез из публичного поля, а производная его фамилии стала нарицательной — на имиджборде так стали называть похожих на него внешне и по взглядам мужчин.
Что за мемы про скуфов?
В 2021 году термин распространился в Сеть за пределы «Двача», а к концу 2023-го стал одним из популярнейших мемов Рунета. От понятия «скуф» возникли различные производные слова: соскуфиться — т. е. стать скуфом, скуфиня — женщина-скуф, скуфизация — процесс превращения в скуфа, дескуфизация — обратный процесс, предполагающий уход за собой, занятие спортом и пр.
«С какого размера талии можно уже считать себя скуфом?» — шутили пользователи соцсетей.
По внешним признакам в скуфов записали множество известных людей, в том числе актера Леонардо Ди Каприо, бизнесмена Илона Маска, бывшего президента России Бориса Ельцина. Под этот типаж попали и некоторые персонажи мультфильмов: Шрек, Карлсон и Копатыч из «Смешариков». Эталонным скуфом был назван житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков — персонаж Сергея Светлакова в сериале «Наша Russia».
Источники: https://medialeaks.ru https://trends.rbc.ru