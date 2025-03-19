Кто такие перенниалы

В последнее время все чаще можно услышать термин «перенниалы», пришедший в повседневную речь из ботаники. Кто же такие перенниалы и чем они отличаются от других поколений — в материале aif.ru.
Что значит «поколение перенниалов»?
Перенниалы (от англ. «perennials» — вечный, неувядаемый) — это не возрастная группа, как, например, поколения X, Y (миллениалы) или Z. Их нельзя определить по дате рождения или биологическому возрасту. Это скорее мировоззрение и образ жизни, которые объединяют людей разных возрастов, вне зависимости от биологического.
Как правило, перенниалами называют любопытных, получающих удовольствие от постоянной учебы людей: они не останавливаются на достигнутом и всегда открыты для новых знаний и опыта. Перенниалы не сидят сложа руки и стремятся участвовать в жизни общества, вносить свой вклад в решение тех или иных проблем.
Ученые считают, что такой тип людей легко приспосабливается к новым технологиям, условиям, вызовам. Они умеют оставаться молодыми душой: возраст для перенниалов — это всего лишь цифра, а главное — жизненная энергия и интерес к миру.
Не существует четких критериев для определения перенниала, но есть несколько признаков, которые могут указывать на принадлежность человека к этому типу. Посещение курсов, чтение книг, изучение новых навыков — это неотъемлемая часть их жизни. Перенниалы участвуют в волонтерских проектах, общественных инициативах или просто помогают окружающим, выражая активную жизненную позицию.
И возраст здесь не имеет значения: перенниалом может быть как 20-летний студент, так и пенсионер, который чувствует себя молодым, несмотря на возраст, не боится новых технологий и с удовольствием осваивает новые хобби.