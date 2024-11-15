Кто такие нёрды

Важно понимать, что не все, кто увлечён технологиями или культурой научной фантастики, являются нёрдами, и не все нёрды идентифицируют себя с этой культурой. Это подчеркивает разнообразие людей, которые могут быть охарактеризованы этим термином. На самом деле, современные нёрды представляют собой многогранную группу людей с различными интересами и увлечениями.