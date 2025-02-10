Кто такие «миндальные мамы». В чем опасность завирусившихся роликов

В Сети обсуждают явление «миндальные мамы»: пользователи выкладывают видео о своих родителях и пищевых расстройствах. В чем особенность такого тренда и какие опасности кроются за ним, рассказала писательница Рошин Ланиган в статье для Independent.
Откуда взялось «ореховое» название
Лет шесть назад в эфир вышел эпизод реалити «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», где Иоланда Хадид советует дочери Джиджи Хадид медленно разжевать два ореха миндаля. Модель сильно хотела есть после голодания на соках. Недавно о видео вспомнили в Сети, а не слезающих с диет матерей прозвали «миндальными мамами» (The Almond Mom). Такой термин закрепился отчасти из-за блогера и актрисы Тайлер Бендер, которая стала выкладывать ролики на эту тему на своем канале в TikTok.
Матери необязательно вынуждают детей питаться только орехами. Речь идет о том, что они проецируют (чаще всего) на дочерей свои проблемы с пищевым поведением, маскируя их под нечто здоровое. Как уточняла Бендер, «миндальные мамы» несколько зациклены на своем внешнем виде и внешности дочерей, фитнесе и питании и подчас заходят слишком далеко. То, что термин завирусился, говорит лишь о том, насколько сильно распространена подобная ситуация, считает Рошин Ланиган.
Что не так с роликами о «миндальных мамах»
Почему повзрослевшие дети стали выкладывать видео о «миндальных мамах», пока не изучено. Возможно, пользователи просто хотят пошутить, примкнуть к тренду или рассказать о болезненном опыте. Но такие ролики потенциально сами представляют опасность, ведь неясно, когда они перестанут быть просто шуткой и станут частью контента, который продвигает анорексию. Иногда авторы таких видео забывают о деталях — например, о том, что и сами матери могут страдать пищевым расстройством.
Ролики в основном снимают о матерях. Отцы в такой роли появляются редко, разве что их могут показать как «пап кроссфита» (Crossfit Dads), но и то ради шутки.
Кто виноват в пищевом расстройстве
Винить в пищевом расстройстве исключительно матерей нельзя, напоминает диетолог Сара Фуллер. По словам эксперта, это психическое заболевание провоцирует множество факторов. Тем не менее диетолог признает, что пищевыми расстройствами страдают больше женщины, чем мужчины: на десять женщин с анорексией приходится только один мужчина с таким диагнозом (источник статистики в публикации не указан).
Автор нашла и плюс в таких роликах: пользователи начинают говорить с материями о том, как на них влияют пищевые привычки родителей. Матери, в свою очередь, задаются вопросом о том, насколько их отношение к питанию является здоровым.
Ранее эндокринолог Павел Баранов предупредил об опасностях голодания. «Как и в случае с большинством популярных диет, существует множество причудливых утверждений о голодании. Одно из них гласит, что голодание может принести пользу организму, помимо потери веса. Эти утверждения появились на фоне исследования процесса аутофагии у дрожжей, но не учтен тот факт, что люди — не дрожжи. Исследования на людях не подтверждают благотворного влияния голодания на здоровье», — говорит эксперт.
Голодание способно повысить риск развития пищевого расстройства, например привести к компульсивному перееданию. Снижать вес лучше сбалансированно, разнообразно и комфортно питаясь.