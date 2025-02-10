Кто такие «миндальные мамы». В чем опасность завирусившихся роликов

Матери необязательно вынуждают детей питаться только орехами. Речь идет о том, что они проецируют (чаще всего) на дочерей свои проблемы с пищевым поведением, маскируя их под нечто здоровое. Как уточняла Бендер, «миндальные мамы» несколько зациклены на своем внешнем виде и внешности дочерей, фитнесе и питании и подчас заходят слишком далеко. То, что термин завирусился, говорит лишь о том, насколько сильно распространена подобная ситуация, считает Рошин Ланиган.