Кто такие кроманьонцы

Эволюция человека — такой же сложный и захватывающий процесс, как и происхождение других видов. Названия разных видов первобытных людей у всех на слуху, но чем отличались друг от друга питекантропы, неандертальцы, денисовцы, кроманьонцы и все остальные, зачастую непросто понять.
Яркий пример путаницы — кроманьонцы, жившие в эпоху последнего Ледникового периода (40−10 тысяч лет назад). Этот подвид первобытных людей обнаружили в 1860-х в пещере Кро-Маньон на юго-западе Франции. В это время там прокладывали дорогу к городу Дордонь, и в ходе строительства французский палеонтолог Луи Ларте случайно обнаружил захоронение четырех взрослых и одного ребенка. По первичной оценке, телам было от 10 до 40 тысяч лет.
Историю находки вспомнил научный портал IFLScience. Ученые сразу же установили, что форма черепа и другие внешние признаки существенно отличаются от уже обнаруженных к тому времени неандертальцев, поэтому кроманьонцев выделили в отдельный вид. Но современные ученые убеждены, что это не совсем верно: если неандертальцы — другой вид человека, не являвшийся нашим предком, то кроманьонцы как раз — самые обычные люди, просто жившие очень давно.
Поэтому к концу XX века термин «кроманьонцы» почти вышел из употребления, и теперь их считают еще одними представителями раннего человека. К тому же термин оказался не совсем верным: к настоящему времени «кроманьонцев» обнаружили в Европе, Азии и Африке, то есть далеко, а пределами пещеры, в которой нашли первых представителей.
Анатомически кроманьонцы, как считают палеонтологи, почти не отличаются от современного человека: у них уже был высокий лоб, выступающий подбородок и небольшие надбровные дуги. В среднем кроманьонцы были выше неандертальцев на 30 см и вели активную жизнь, наполненную физическим трудом.
Все обнаруженные в первом захоронении скелеты имели следы физических травм и сросшихся переломов, из чего исследователи делают вывод, что жизненные условия у первобытных людей были тяжелыми. Несмотря на это, у кроманьонцев уже была сложная социальная структура, а еще они создавали украшения и предметы искусства: некоторые из них нашли рядом с телами.
Археологи обнаружили сложные инструменты из кости, камня и рогов животных, наскальную живопись, украшения, декорированные ритуальные предметы и высеченные на камнях узоры. Именно эти ранние люди, по всей вероятности, были первыми, кто создал изображение человека.
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