Кто такие кроманьонцы

Историю находки вспомнил научный портал IFLScience. Ученые сразу же установили, что форма черепа и другие внешние признаки существенно отличаются от уже обнаруженных к тому времени неандертальцев, поэтому кроманьонцев выделили в отдельный вид. Но современные ученые убеждены, что это не совсем верно: если неандертальцы — другой вид человека, не являвшийся нашим предком, то кроманьонцы как раз — самые обычные люди, просто жившие очень давно.