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Кто такие фурри и почему их не надо опасаться

Фурри (в переводе с английского — покрытый мехом) — это одна из подростковых субкультур, которая основана на том, что люди выдумывают персонажей с признаками человека и животного или даже двух животных, например, енота-волка или кошку-собаку. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shutterstock

Представители этой субкультуры наделяют животных, с которыми себя идентифицируют, человеческим интеллектом.

Они имеют свой аватар в виде животного и считают, что у них есть c ними тесная духовная связь.

Стиль фурри — это обычно меховая одежда, которая очень похожа на шкуру, на образ того или иного животного.

Ольга Щербакова
медицинский психолог

В целом, по словам психолога, людям издревле свойственно было придумывать тотемных животных и даже обожествлять их.

В отличие от квардроберов, которые чаще изображают себя кошками, скачут на четвереньках, изучают их повадки, фурри — более глубокая субкультура — у них есть своя философия, литература, свои аниме.

По мнению психолога, само по себе направление фурри не опасно, ведь в дошкольном возрасте дети часто играют в сюжетно-ролевые игры, в которых изображают себя животными.

Опасность появляется, если ребёнок растёт в неблагополучной среде, у него нет контакта с родителями, или он изгой среди сверстников. И вот тогда ребёнок уходит от реальности, погружаясь в такие субкультуры.

Таким образом, когда подобные игры становятся бесконтрольными или замещающими какую-то часть жизни, они становятся опасными: формируется зависимость, которая может увести человека от реальности, и помешать ему формироваться как личности.