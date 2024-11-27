Кто такие фурри и почему их не надо опасаться

Фурри (в переводе с английского — покрытый мехом) — это одна из подростковых субкультур, которая основана на том, что люди выдумывают персонажей с признаками человека и животного или даже двух животных, например, енота-волка или кошку-собаку. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.