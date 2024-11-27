Кто такие фурри и почему их не надо опасаться

Представители этой субкультуры наделяют животных, с которыми себя идентифицируют, человеческим интеллектом.
Они имеют свой аватар в виде животного и считают, что у них есть c ними тесная духовная связь.
Стиль фурри — это обычно меховая одежда, которая очень похожа на шкуру, на образ того или иного животного.
В целом, по словам психолога, людям издревле свойственно было придумывать тотемных животных и даже обожествлять их.
В отличие от квардроберов, которые чаще изображают себя кошками, скачут на четвереньках, изучают их повадки, фурри — более глубокая субкультура — у них есть своя философия, литература, свои аниме.
По мнению психолога, само по себе направление фурри не опасно, ведь в дошкольном возрасте дети часто играют в сюжетно-ролевые игры, в которых изображают себя животными.
Опасность появляется, если ребёнок растёт в неблагополучной среде, у него нет контакта с родителями, или он изгой среди сверстников. И вот тогда ребёнок уходит от реальности, погружаясь в такие субкультуры.
Таким образом, когда подобные игры становятся бесконтрольными или замещающими какую-то часть жизни, они становятся опасными: формируется зависимость, которая может увести человека от реальности, и помешать ему формироваться как личности.