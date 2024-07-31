Кто такие дропперы и что грозит за такую «работу»

Иногда аферисты, ищущие таких «работников», даже не скрывают, чем нужно будет заниматься. За это они предлагают щедрые проценты с каждой «сделки» и обещают, что риск минимален. Они объясняют, как себя вести, если на тебя вышли правоохранители. Однако при расследовании преступлений в первую очередь ловят именно дропперов, подчеркивает «Ридус». И даже если человек не знал, что стал дроппером, незнание не освобождает его от ответственности.