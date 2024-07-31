Кто такие дропперы и что грозит за такую «работу»

Что это такое?
Дропперы, или дропы, — это помощники аферистов. Они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.
Есть два вида дропперов. Первые не знают, что задействованы в афере, вторые же действуют добровольно и осознанно.
На дропперах может лежать множество обязанностей. Например, они могут отдавать мошенникам свои карточки, чтобы те использовали счета в преступных схемах. Иногда на карты дропперов жертвы переводят деньги, думая, что это так называемые «безопасные счета». Потом средства проходят через цепочку переводов и обналичиваются.
Зачем нужны дропперы?
Благодаря таким подставным людям мошенников труднее найти. Кроме того, так можно скрыть сам факт киберпреступления и сделать цепочку переводов более запутанной.
«Работу» дроппером предлагают студентам и даже школьникам, ведь они при согласии родителей могут оформить банковскую карту уже с 14 лет. Подростков привлекает легкий и быстрый заработок.
В поисках жертвы
Иногда мошенники маскируют свою деятельность под легальный заработок. Например, они могут назвать себя представителями банков, которым нужно выполнить «план по продажам». Затем включается сетевой маркетинг: дропперу предлагают привести друга с картой и получить за это деньги.
Иногда аферисты, ищущие таких «работников», даже не скрывают, чем нужно будет заниматься. За это они предлагают щедрые проценты с каждой «сделки» и обещают, что риск минимален. Они объясняют, как себя вести, если на тебя вышли правоохранители. Однако при расследовании преступлений в первую очередь ловят именно дропперов, подчеркивает «Ридус». И даже если человек не знал, что стал дроппером, незнание не освобождает его от ответственности.
Не верьте в чудеса
Нужно критически оценивать все предложения от посторонних. Не стоит верить в легкий и быстрый заработок, а также соглашаться на схемы, связанные с передачей платежных реквизитов и персональных данных. Лучше отказываться от любых сомнительных предложений, даже если они поступают от знакомых. Если работа связана с выводом и обналичиваем денег, которые поступают по неизвестным каналам, — это всегда огромный риск.
Родителям подростков нужно контролировать все операции по банковской карте ребенка. Например, можно оформить совместные СМС-уведомления — некоторые банки предоставляют такую возможность.
Как распознать, что злоумышленники пытаются вас втянуть в дропперство? Чаще всего это следующие предложения:
- оформить банковскую карту и отдать ее неизвестным людям;
- получить перевод от неизвестного, обналичить деньги и передать их другому человеку;
- получить от неизвестного наличные, внести их на свой банковский счет и перевести третьему лицу;
- предоставить неизвестным людям доступ к своим банковским картам или онлайн-банку.
Ранее эксперты назвали пять самых популярных видов мошенничеств.
Айгуль Сабитова