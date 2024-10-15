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Кто такие «бедные в кавычках». Такой феномен есть в России

Его объяснил эксперт из ВШЭ.

Источник: Вокруг Света

«В России есть феномен — “бедные в кавычках”, — заявил на научном семинаре “Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики” научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов. За трансляцией семинара следил РБК.

«Бедными в кавычках» экономист назвал мало зарабатывающих детей богатых родителей. Они тратят деньги родителей, живут в их квартирах и ездят на купленных ими автомобилях. «Они тратят деньги, которые им просто передают родители», — уточнил эксперт.

По расходам и типу трат «бедных в кавычках» следует отнести к 10% наиболее обеспеченных граждан (верхнему децилю).

Однако в статистку доходов они попадают «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход».

По словам эксперта, феномен довольно распространенный. И в России он представлен даже больше, чем в Европе и США.

По данным опроса сервиса Superjob, россияне считают бедными тех, кто зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц, богатыми — тех, кто зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. Кроме того, выяснилось, для комфортной жизни россиянам нужно 250 тыс. руб. в месяц.

Опрос проходил с 1 по 8 октября, в нем участвовали более 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.