Кто такие «бедные в кавычках». Такой феномен есть в России

По данным опроса сервиса Superjob, россияне считают бедными тех, кто зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц, богатыми — тех, кто зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. Кроме того, выяснилось, для комфортной жизни россиянам нужно 250 тыс. руб. в месяц.