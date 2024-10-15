Кто такие «бедные в кавычках». Такой феномен есть в России

«В России есть феномен — “бедные в кавычках”, — заявил на научном семинаре “Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики” научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов. За трансляцией семинара следил РБК.
«Бедными в кавычках» экономист назвал мало зарабатывающих детей богатых родителей. Они тратят деньги родителей, живут в их квартирах и ездят на купленных ими автомобилях. «Они тратят деньги, которые им просто передают родители», — уточнил эксперт.
Однако в статистку доходов они попадают «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход».
По словам эксперта, феномен довольно распространенный. И в России он представлен даже больше, чем в Европе и США.
По данным опроса сервиса Superjob, россияне считают бедными тех, кто зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц, богатыми — тех, кто зарабатывает более 860 тыс. руб. в месяц. Кроме того, выяснилось, для комфортной жизни россиянам нужно 250 тыс. руб. в месяц.
Опрос проходил с 1 по 8 октября, в нем участвовали более 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.