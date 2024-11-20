Кто такие аромантики и можно ли с ними построить отношения

Кто такие аромантики
Сексолог Ольга Савская в разговоре с 360.ru рассказала, что этот термин означает «без романтики». Аромантизм стал развиваться с середины 2000-х годов. Тогда люди, не испытывающие романтического интереса, начали формировать сообщества, чтобы лучше описать свое состояние и получить поддержку. Аромантикам обычно не нужны любовные отношения, но это не значит, что они не способны на близость, заботу и любовь в других формах.
Также аромантикам трудно понимать и переживать любовь. Они реже вступают в отношения, при этом романтика для них не важнее, например, дружбы. При этом такие люди могут встречаться с кем-то, однако они далеко не всегда влюблены в партнера.
Типы аромантиков
Есть несколько типов таких людей. Например, демиромантики испытывают романтическое влечение только после установления сильной эмоциональной связи с партнером. Иными словами, романтические чувства у них появляются только во время глубоких отношений.
Грейаромантики испытывают романтическое влечение лишь в редких или специфических ситуациях. Их чувства находятся в «серой зоне» между наличием и отсутствием романтического интереса.
Купиромантики же могут испытывать романтический интерес к человеку, но утрачивают его, как только он становится взаимным.
Признаки аромантичности
Аромантики могут не видеть смысла в обычных романтических проявлениях — например, в свиданиях, поцелуях, совместном проживании. Платонические отношения, дружба, семья и индивидуальная независимость для таких людей могут быть важнее, чем романтические связи. Зачастую аромантики не испытывают никаких эмоций, когда им дарят цветы или приглашают на романтическое свидание. Нередко кажется, что они далеки от традиционных партнерских отношений. Также аромантики бывают более практичными.
Могут ли аромантики любить?
Аромантики, как и романтики, способны на интимные отношения, они могут создавать семьи. Многие из них могут найти пару на всю жизнь, они способны любить.
Сексолог отмечает, что аромантикам доступны квирплатонические отношения. В них есть глубокая привязанность, но без типичных романтических элементов. Этот вид отношений находится между платоническими и романтическими.
Также им доступно партнерство без романтики. Аромантики могут строить долгосрочные отношения, основанные на заботе, уважении и дружбе, но без любовной составляющей.
Аромантиками рождаются или становятся?
Психолог Юлия Диалектова рассказала, что в основе аромантичности может лежать какая-то травма. Так, если у человека в юности был неудачный опыт в любовных отношениях, то он мог стать аромантиком, чтобы выразить свой протест.
Эксперт отметила, что чаще всего такая позиция встречается у подростков и неокрепших психологически личностей. Развитие аромантической личности поддерживает круг общения, друзья, которые тоже испытали какие-то неудачи в любовной сфере.
Развитие эмоциональности человека во многом зависит и от атмосферы в семье. Так, если в детстве ребенок получал мало любви и ласки со стороны родителей, есть риск, что в будущем он не сможет испытывать романтических чувств.
Чем аромантики отличаются от асексуалов
Сексолог Ольга Савская отметила, что аромантика и асексуальность — это разные понятия, но они могут пересекаться. Так, у аромантиков нет романтического влечения, но они могут испытывать сексуальное желание и наслаждаться интимными отношениями. Асексуалы же, наоборот, не испытывают сексуального влечения, но могут хотеть с кем-то встречаться.
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