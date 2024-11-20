Кто такие аромантики и можно ли с ними построить отношения

Сексолог Ольга Савская в разговоре с 360.ru рассказала, что этот термин означает «без романтики». Аромантизм стал развиваться с середины 2000-х годов. Тогда люди, не испытывающие романтического интереса, начали формировать сообщества, чтобы лучше описать свое состояние и получить поддержку. Аромантикам обычно не нужны любовные отношения, но это не значит, что они не способны на близость, заботу и любовь в других формах.