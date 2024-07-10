Кто такая «ядрёна вошь»?

Как ни странно, устойчивое выражение «ядрёна вошь» имеет несколько значений: ругательство, компьютерный сленг, междометие и даже восклицательный знак!
Что означает выражение «ядрена вошь»?
Фразеологический словарь русского литературного языка сообщает: «Ядрёна вошь — выражение порицания кому-либо, недовольства кем-либо, чем-либо. Выражение употребляют в качестве междометия».
Словарь современной лексики, жаргона и сленга предлагает два значения выражения:
1. Ядрёна вошь — ничего не означает, выражение используется для выражения эмоций, как отрицательных, так и положительных. Что-то вроде вербализированного восклицательного знака. (Куда прешь?! Ядрёна вошь!) Разговорная лексика, ругательство.
2. Kernel bug — ошибка в ядре Unix/Linux системы. Шутка, игра слов kernel — ядро, bug — жук, насекомое,
В русских поговорках выражение встречается как «Едрёна воха!» и употребляется в качестве бранного выражения (Большой словарь русских поговорок).
В конце ХХ века подзабытый фразеологизм обрел новую популярность в народе благодаря творчеству советской панк-рок-группы «Сектор Газа». В мае 1990 года музыканты выпустили второй официальный альбом под названием «Ядрёна вошь». В альбоме также была одноименная песня.
Что объединяет вошь с Матрёной и батоном?
«Ядрёной» может быть не только вошь: этому словосочетанию близки по значению «ядрёна Матрёна», «ядрён батон» и даже «ядрёная бабушка». Предположительно, эта идиома появилась в языке как эвфемизм: так называют слова или сочетания слов, которые заменяют грубую, бранную или неуместную лексику.
Само слово «ядрёный» имеет несколько значений. Словарь русского языка в 4 томах, выпущенный институтом лингвистических исследований РАН в 1999 году, насчитал целых пять:
1. Хорошего качества, твердый, плотный.
«Стучат сечки о корыто, наполненное ядрёной капустой» (Салтыков-Щедрин «Мелочи жизни»).
2. Крепкого телосложения, здоровый.
«Мужики ядрёные, коренники, молодец в молодца — с каждого можно купца Калашникова писать» (из письма Чехова издателю Суворину, 22 января 1892).
3. Свежий, бодрящий.
«Славная осень! Здоровый, ядрёный воздух усталые силы бодрит» (Некрасов, «Железная дорога»).
4. Сильнодействующий, крепкий, забористый.
«Известно было только, что ни у кого не пекутся такие вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой ядрёный квас, — как у него» (Салтыков-Щедрин «Помпадуры и помпадурши»).
5. Грубоватый, смачный, соленый (о словах, выражениях речи).
«Многие теснились у стола, что-то на нем рассматривали. Отпускали ядрёные словечки» (Алексей Толстой «Восемнадцатый год»).