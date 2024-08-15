Кто такая тургеневская девушка?

Эти героини Тургенева еще при жизни автора стали символами новой эпохи и борцами с устаревшими взглядами на роль женщины в обществе. Тургеневские девушки активно стремились к самовыражению и самореализации, в то время как традиционные социальные нормы ограничивали их свободу выбора и возможности. Яркими примерами таких героинь являются Лиза («Дворянское гнездо») и Ольга и Наташа («Записки охотника»). Термин «тургеневская девушка» закрепился в литературной традиции и используется до сих пор для обозначения женщин-идеалисток с клубком внутренних противоречий за пазухой.