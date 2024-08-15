Кто такая тургеневская девушка?

В каких произведениях Иван Сергеевич Тургенев воплотил этот образ и какими чертами обладали его героини — в справке aif.ru.
Откуда пошло выражение «тургеневская девушка»?
Писатель Тургенев, известный каждому школьнику по хрестоматийному рассказу «Муму» и роману «Отцы и дети», в середине XIX века создал яркий образ молодой женщины — умной, романтичной, независимой и почти всегда страдающей от противоречий между своими желаниями и социальными нормами и ограничениями.
Тургеневские девушки, как правило, хорошо образованные, чувственные и глубоко эмоциональные. Они интересуются искусством, философией и стремятся, как сейчас бы сказали, к постоянному личностному росту. Из-за этого стремления им часто приходится распутывать внутренние конфликты и делать нравственные выборы.
Эти героини Тургенева еще при жизни автора стали символами новой эпохи и борцами с устаревшими взглядами на роль женщины в обществе. Тургеневские девушки активно стремились к самовыражению и самореализации, в то время как традиционные социальные нормы ограничивали их свободу выбора и возможности. Яркими примерами таких героинь являются Лиза («Дворянское гнездо») и Ольга и Наташа («Записки охотника»). Термин «тургеневская девушка» закрепился в литературной традиции и используется до сих пор для обозначения женщин-идеалисток с клубком внутренних противоречий за пазухой.
Основные черты тургеневской девушки
Каждая героиня в творчестве Тургенева обладает своей уникальной индивидуальностью, но в то же время все они обладают следующим набором характеристик:
1. Чувствительность и эмоциональность. Они способны переживать сильные эмоции. Их внутренний мир богат и сложен.
2. Стремление к высоким идеалам. Они постоянно занимаются самокопанием и ищут смысл жизни. Это стремление часто сталкивается с жестокой реальностью, что приводит к внутренним конфликтам.
3. Независимость. Или хотя бы активно выраженное стремление к независимости. Они часто ставят свои личные интересы и желания выше общественных ожиданий.
4. Проблемы выбора. Героини Тургенева на каждом шагу сталкиваются с трудными выборами в любви и жизни, что делает их внутреннюю борьбу особенно драматичной.
5. Образование и культурное развитие. Тургеневские девушки обычно хорошо образованы, имеют интерес к литературе, искусству и философии, что подчеркивает их ум и стремление к самосовершенствованию.
6. Сострадание и доброта. Они часто проявляют заботу к окружающим, особенно близким людям. Переживания и страдания других людей важны для тургеневских девушек.
7. Духовность. Тургеневские девушки часто символизируют определенные черты русского характера, такие как глубокая духовность, отзывчивость и любовь к природе.