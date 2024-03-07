Кто такая овечка Долли и как она повлияла на мир науки

Она была создана биологом Яном Уилмутом и его коллегами из Рослинского института в Шотландии. Всего ученые предприняли 277 попыток для создания клона, из которых получилось 29 эмбрионов, лишь один из которых прожил более шести дней. Лаборатория хранила тайну о рождении Долли в течение семи месяцев, чтобы новость совпала с публикацией научной статьи, где был описан эксперимент создания клона. По сообщениям Рослинского института, в ту неделю к ним поступило три тысячи звонков со всего мира.