Кто такая Лена Миро и что известно о ее гибели в ДТП

«И вдруг, откуда ни возьмись, мне под колеса кидается гнусная старуха с сумищей на колесиках. Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в принципе, можно было и переехать падлу (мир бы от этого только выиграл), но обрекать себя на серьезный геморрой… как-то глупо. Вот что я предлагаю: первое, сделать въезд в центр Москвы платным… баксов 200. Тогда там будут ездить красивые люди на красивых машинах, а не колхозники на пердящих развалюхах… Второе. Сделать вход в центр Москвы платным. Поставить автоматы: опустил жетончик — пройди. Так мы избавим центр от мерзотнейших старух и прочей нечисти в виде честных, но гордых людей без двойных стандартов», — гласит пост, который сегодня, впрочем, в блоге Миро отсутствует.