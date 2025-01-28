Кто такая Лена Миро и что известно о ее гибели в ДТП

После смерти российского блогера Лены Миро открыли наследственное дело, сообщило «РИА Новости». Также накануне в России ликвидировали ее ИП, что стало «подтверждением ее загадочной кончины», писал «Московский комсомолец». В 2024 году в Сети широко обсуждали новость о смерти Лены Миро. Первыми о ней сообщили телеграм-каналы Admin.Anshlak и «Небожена». Утверждалось, что она попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась.
РБК Life рассказывает, чем была известна Лена Миро и почему в Сети до сих пор спорят о ее смерти.
Кто такая Лена Миро
Лена Миро — популярный российский блогер, писательница, прославилась как автор личного блога в социальной сети Live Journal («Живой Журнал», или ЖЖ). Известна в том числе скандальным постом о «мерзотнейших старухах», критикой людей с лишним весом и резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей, в том числе Яны Рудковской, Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Ирины Шейк, Кристины Асмус, Андрея Малахова.
Биография Лены Миро
Лена Миро (настоящее имя — Елена Владимировна Мироненко) родилась 24 июня 1981 года в городе Старый Оскол в Белгородской области. Окончила Воронежский государственный университет по специальности «лингвистика и межкультурная коммуникация», пять лет проучилась в Кембридже. Там она изучала английский язык и зарабатывала на жизнь организацией вечеринок. В середине 2000-х девушка вернулась в Россию и переехала в Москву, где стала работать переводчиком-синхронистом.
В 2010 году Мироненко выпустила первые две книги по мотивам сериала Валерии Гай Германики «Школа» — «Дневник Марлы. Детство кончилось» и «Оборотень с указкой. Бытовая химия». Обе были написаны в соавторстве с Алексеем Олиным. Для их продвижения девушка завела блог в ЖЖ. В 2011 году она призналась, что является членом «Единой России», и назвала ее «единственной партией с четкой программой и идеологией». В партию она вступила в 2006 году по месту прописки — в Старом Осколе.
Через несколько месяцев была издана книга «Мальвина и скотина». В 2012-м свет увидели «Я тоже была толстой», «ЖЖ…опа! Пляжная форма на раз-два-три с фитнес-блогером № 1 Лена Миро», «Ржавая вода» и «Два мохито под дождем». В 2022 году вышла последняя пока книга Миро «Я тебя похудею».
Личная жизнь Лены Миро
В социальных сетях Лена Миро публиковала только свои фото, не показывала родных и друзей, не рассказывала о личной жизни. По данным «Комсомольской правды», она познакомилась с будущим мужем во время путешествия в Таиланд в 2015 году. Избранником Миро стал американский фотограф Ричард Прайд, который старше ее на 11 лет. Вскоре Миро переехала в США, а 29 ноября 2016 года пара поженилась в городе Боулдер, штат Колорадо.
У Прайда есть страница в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), которая не обновлялась с 2016 года. Последний пост — кадр из фотосессии Лены Миро на фестивале Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. «У меня был долгий и необходимый перерыв. Я готов вернуться в строй! Как насчет этого для начала?» — гласит подпись под снимком.
Детей у Лены Миро нет. В записи блога от 17 июля 2018 года она призналась, что является чайлдфри, и назвала бездетность «таким же выбором, как и бесконтрольные роды».
Лена Миро и ЖЖ
24 февраля 2010 года Лена Миро завела блог в «Живом журнале» для продвижения своих книг. Она взяла себе ник miss_tramell. Вскоре получила премию «Рында года — 2012» в специальной номинации «тРындец года».
В какой-то момент в блоге Миро перестали появляться посты о ее книгах и начались едкие зарисовки на разные темы — от оскорблений в адрес полных людей и политических высказываний до критики в адрес звезд. Одним из наиболее громких постов до сих пор считается запись 2011 года, в которой Миро предложила сделать вход в центр Москвы платным, чтобы избавить город от «мерзотнейших старух и прочей нечисти».
«И вдруг, откуда ни возьмись, мне под колеса кидается гнусная старуха с сумищей на колесиках. Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в принципе, можно было и переехать падлу (мир бы от этого только выиграл), но обрекать себя на серьезный геморрой… как-то глупо. Вот что я предлагаю: первое, сделать въезд в центр Москвы платным… баксов 200. Тогда там будут ездить красивые люди на красивых машинах, а не колхозники на пердящих развалюхах… Второе. Сделать вход в центр Москвы платным. Поставить автоматы: опустил жетончик — пройди. Так мы избавим центр от мерзотнейших старух и прочей нечисти в виде честных, но гордых людей без двойных стандартов», — гласит пост, который сегодня, впрочем, в блоге Миро отсутствует.
После шумихи в СМИ и призыва исключить девушку из партии Лена Миро попыталась объяснить, что просто хочет жить в комфортном городе, а острые формулировки использовала для привлечения внимания.
В 2012 году публикации Миро регулярно попадали в топ-рейтинги «Живого журнала», а в 2013-м она возглавила антирейтинг платформы (черный список, который составляли пользователи).
Блогер критиковала стрижку Кристины Асмус, обвиняла Яну Рудковскую в алкогольной зависимости, называла Ирину Шейк «некондицией», а Андрея Малахова — «лицемерным мерзавцем». Лена Миро называла Дмитрия Шепелева «сорокалетним детиной», который не женится на «женщинах, рожающих ему детей», и писала, что Жанна Фриске «умерла в положении сожительницы». Всего за 14 лет в ее блоге вышло 9,5 тыс. постов.
25 января 2017 года Лена Миро завела одноименный телеграм-канал. Она не писала туда отдельные посты, а только публиковала ссылки, ведущие на блог в ЖЖ. Сейчас у телеграм-канала было чуть больше 116 тыс. подписчиков.
Почему Лена Миро закрыла блог ЖЖ
Лена Миро закрыла блог 25 марта 2023 года. В последнем посте девушка написала, что «все рано или поздно заканчивается» и «в этом нет ничего необычного». Она объяснила свое решение желанием перемен и отсутствием сил на дальнейшее ведение страницы. «Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — гласит последняя строчка. После этого ее страницы в «Живом журнале» и Telegram не обновлялись. По состоянию на 25 апреля 2024 года блог занимает 1962-е место в общем рейтинге пользователей ЖЖ.
У Миро также была страница в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). На момент написания текста на нее было подписано 320 тыс. человек. Последний пост датирован 30 мая 2022 года. В нем блогер рассуждает о ринопластике и тренде на «микроскопические вздернутые сопелки по одному лекалу». Официально об уходе из этой соцсети она не сообщала.
В последний раз Лена Миро заходила на личную страницу во «ВКонтакте» 27 марта 2024 года в 9:47 по московскому времени.
Авария и смерть Лены Миро
Новости о смерти Лены Миро появились вечером 22 апреля 2024 года. Первым об этом сообщил анонимный телеграм-канал Admin.Anshlak. По его данным, блогер попала в ДТП в США, длительное время провела в коме, после чего скончалась. Ее мать прилетела на похороны, а отец их проигнорировал и сказал, что «карма ее настигла, сама виновата». Якобы об этом рассказал «близкий друг» блогера, родители которого общаются с ее родителями. Вскоре автор телеграм-канала «Небожена» написал то же самое со ссылкой на «общих знакомых».
Несколько человек тогда сообщили об обратном. Алена Водонаева заявила, что «официальные источники и вообще любые источники, которые имеют отношение к Лене, никаких комментариев не давали». Телеведущая надеялась, что все это с блогером все в порядке. «От меня новостей не будет до выяснения всех обстоятельств», — заключила она. Еще один бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заверил, что Лена Миро жива, и попросил «не вестись» на новости.
Продюсер Яна Рудковская, которая неоднократно была героиней постов Миро, тоже назвала произошедшее настигшей кармой. Никита Джигурда же считает, что в случившемся замешана мистика. «То, что такой кармический бумеранг прилетит к ней, никто не ожидал, конечно… Но, поскольку я знаю, что мы все — бессмертные, могу сказать только: “Царствия небесного девочке”, — цитирует актера “Московский комсомолец”. Также публично выразила соболезнования Виктория Боня.
Ночью 24 апреля писатель и журналист Максим Новиковский сообщил в «Живом журнале», что Лена Миро жива и у нее «все прекрасно». По его мнению, она не могла попасть в аварию, так как плохо водит и редко садится за руль. Он считает, что у девушки были враги, которые воспользовались ее отсутствием в блогосфере и «вбросили утку о смерти».
История получила продолжение в 2025 году. «РИА Новости» сообщили, что в Белгородской области открыли дело о наследстве блогера. Документы открыли у нотариуса в городе Старый Оскол, по месту рождения Лены Миро.
Кроме того, 24 января этого года были внесены изменения в связи со смертью Миро. «Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна — ред.) в связи со смертью данного лица», — говорится в выписке ЕГРИП, которая есть в распоряжении агентства.