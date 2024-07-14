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Кто такая капибара и почему она мем?

История популярности зверька.

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Таинственные зверьки в очередной раз захватили русскоязычный интернет, поскольку у семьи капибар в Московском зоопарке родилось пополнение. Разбираемся, кто такие капибары и чем они нравятся людям.

Кто такая капибара?

Капибара — это самый большой грызун в мире. Они достигают полуметра в высоту, а весить могут до 65 килограмм. Обитают капибары в Центральной и Южной Америке. Они любят плавать, поэтому стараются селиться рядом с водоемами.

Животные имеют необычный внешний вид: их глаза, уши и ноздри находятся вверху мордочки. Такое расположение позволяет капибарам надолго погружаться в воду почти целиком.

Живут ли капибары в России?

В России капибар можно встретить только в зоопарках. В Московском зоопарке живут капибары Малая и Кузьма. Малая родилась здесь же, в Москве, а Кузьма приехал из Новосибирска.

В этом году у капибар появилось потомство. Их детеныши уже выходят в вольер, чтобы понежиться на солнышке. Старший детеныш Малой и Кузьмы в прошлом году переехал жить в зоопарк Екатеринбурга.

Почему капибара — мем?

Невозмутимое выражение мордочки и милые повадки сделали капибар очень популярными в Интернете. Пользователи начали активно тиражировать фотографии животных со смешными подписями. В России же зверьки обрели дополнительную популярность из-за шуточной песни Алексея Плужникова «Капибара».

«Этот зверек реально крутой. Он так бегает, типо тупой, но он реально капибара-бой», — поется в песне, которая стала хитом. Более 14 миллионов просмотров в YouTube и тысячи роликов, где люди по всему миру напевают эту песню, — замечена даже дочка Канье Уэста.

Сейчас в Сети можно встретить мемы с капибарами, видео с капибарами и даже сувенирную продукцию с капибарами.

Почему капибары так популярны?

Феноменом капибар стала их дружелюбность. Например, они спокойно уживаются с обезьянами, которые едят насекомых из их шерсти. В дикой природе капибар можно встретить с птицей на спине. Более того, иногда эти животные делят водоем с аллигаторами. Капибары Московского зоопарка тоже не остались одни, они живут вместе с ламой и викуньей (дикий родственник альпаки).

Даже людей капибары абсолютно спокойно подпускают к себе. Однако если кто-то попытается подойти к их потомству, то животные будут отчаянно защищать своих малышей, отпугивая врагов лаем.