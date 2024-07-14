Кто такая капибара и почему она мем?

Феноменом капибар стала их дружелюбность. Например, они спокойно уживаются с обезьянами, которые едят насекомых из их шерсти. В дикой природе капибар можно встретить с птицей на спине. Более того, иногда эти животные делят водоем с аллигаторами. Капибары Московского зоопарка тоже не остались одни, они живут вместе с ламой и викуньей (дикий родственник альпаки).