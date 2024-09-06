Кто такая альтушка?

Слово «альтушка», пришедшее в массовую культуру из соцсетей и молодежного сленга, возглавило список претендентов на победу в «Слове года». Также в первую пятерку вошли слова «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер», сообщает РБК со ссылкой на организаторов конкурса, среди которых импринт «Лингва», издательство «Мир и образование» и проект «Скворцовские чтения».
Альтушкой называют представительницу субкультуры альт. Зачастую интернет-пользователи используют это слово в негативном контексте, пренебрежительно отзываясь о девушках, которые максимально стараются подчеркнуть, что они не такие, как все. В связи с этим альтушки стали героинями различных мемов.
Что за субкультура альт?
Альт — это молодежная субкультура, название которой происходит от английского слова alternative — «альтернативный, иной», т.е. не такой как все. Она зародилась в 2020—2021 гг., во многом благодаря TikTok. Молодые девушки и парни с окрашенными в яркие цвета волосами выкладывали ролики, на которых вели себя эксцентрично и провокационно, часто подвергая сомнению социальные нормы.
Представителями альт, как и большинства субкультур, становятся люди, которые не разделяют общепринятые стандарты и ценности и которые стремятся выделяться на фоне ровесников. Эта субкультура вобрала в себя черты готов, эмо, дед-инсайдов, e-girls, винишко-тян и других субкультур, проявляющих социальную отчужденность и стремление быть не такими, как все.
Характерной чертой альтушек является выражение психологических страданий, заявления о бесполезности существования и отсутствия смысла жизни. Между тем, основу субкультуры, в первую очередь, составляет стиль в одежде.
Как одеваются альтушки?
Альтушки предпочитают объемные вещи в темных тонах, в основном — черного цвета (допускаются красные, розовые и другие цветные элементы): широкие штаны и футболки оверсайз, а также клетчатые юбки. В частности, девушка может надеть короткую юбку, огромное худи, чулки в сеточку, кеды или грубые ботинки и дополнить это необычным аксессуаром, например ободком с кошачьими ушами.
Представители этой субкультуры носят в одном образе вещи, которые не принято сочетать, например, большие грубые ботинки и носки с котятами. Зачастую они пополняют свой гардероб одеждой, которая отличает другие субкультуры: кожаными куртками панков, очками хипстеров, чокерами и миниюбками e-girls
Представителям альта свойственно окрашивать волосы в черный, ярко-розовый, кислотно-желтый, бледно-зеленый и другие необычные цвета, а также носить челку. Девушки делают яркий макияж: густо подводят глаза или рисуют широкие стрелки, используют темные, красные или розовые тени для век, наращивают или приклеивают кукольные ресницы, рисуют на коже сердечки или маленькие фигурки в аниме-стиле.
Что за мемы про альтушек?
С ростом популярности субкультуры альт их представителей стали все чаще критиковать и высмеивать в Сети. В основном — за любовь к показным страданиям, желание выделиться и продемонстрировать свою уникальность, что в итоге делает их очень похожими друг на друга. Это породило много интернет-мемов про альтушек. Например, стала популярна фраза «Хей, тянка, шаришь за альт?», которую можно перевести как «Эй, девушка (или женщина), ты разбираешься в субкультуре альт?».
Осенью 2023 года пользователи объединили мемы про альтушек и скуфов. Это известное в рунете прозвище мужчин старше 30 лет, которые имеют лишний вес и неопрятный внешний вид. В соцсетях стали популярны мемы, в которых говорилось, что каждому скуфу полагается своя альтушка, для получения которой нужно подать заявление на «Госуслугах».