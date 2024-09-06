Кто такая альтушка?

С ростом популярности субкультуры альт их представителей стали все чаще критиковать и высмеивать в Сети. В основном — за любовь к показным страданиям, желание выделиться и продемонстрировать свою уникальность, что в итоге делает их очень похожими друг на друга. Это породило много интернет-мемов про альтушек. Например, стала популярна фраза «Хей, тянка, шаришь за альт?», которую можно перевести как «Эй, девушка (или женщина), ты разбираешься в субкультуре альт?».