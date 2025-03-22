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Кто стоит за вербовкой террористов: следствие подвело итоги по делу теракта в «Крокус Сити Холле»

СК РФ вместе с МВД и ФСБ завершили следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, связанных с событиями в «Крокус Сити Холле». Специально для ВФокусе Mail эксперт рассказал, как изменились практики привлечения террористов и кто стоит за их вербовкой.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный Комитет сообщил, что завершил работу с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов, уточняет Следком, объявлен в розыск.

Как установило следствие, террористический акт в «Крокус Сити Холле» был планирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России, а для его совершения привлечены члены международной террористической организации.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, — и организовали их обучение за границей», — указывает пресс-служба СК РФ.

В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail историк спецслужб, полковник КГБ и кандидат юридических наук Олег Хлобустов рассказал, что использование уроженцев стран-членов СНГ в террористических актах на территории России довольно новый метод.

Я хотел бы отметить, что попытки вербовки граждан СНГ для совершения террористических действий и диверсионных актов на территории Российской Федерации — это относительно новое явление тактики и деятельности спецслужб Украины, прежде всего главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Олег Хлобустов
полковник КГБ, кандидат юридических наук

В дополнение Олег Хлобустов делится, что на территории Российской Федерации выходцы из СНГ часто подвергаются влиянию и обработке экстремистской исламской идеологии «в мечетях, или в каких-то клерикальных кружках, возможно, среди своего окружения по месту жительства».

На вопрос о причастности спецслужб стран, признанных недружественными России, к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» Хлобустов рассказал, что, несмотря на взаимодействие всех разведок мира друг с другом, такой практики исключать нельзя.