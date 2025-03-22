Кто стоит за вербовкой террористов: следствие подвело итоги по делу теракта в «Крокус Сити Холле»

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, — и организовали их обучение за границей», — указывает пресс-служба СК РФ.