Кто стоит за ударом БПЛА по Москве: эксперты назвали реальных заказчиков

— Если раньше это были англичане, то сейчас присоединились и французы, и специалисты из Брюсселя. Не из НАТО, а именно европейских офисов, которые возомнили себя вершителями судеб как минимум Европы. Никакой реакции со стороны США не будет, потому что это штатная история и западные медиа на это реагировать не будет, — сообщил Малькевич, добавив, что теперь они ждут обратных ударов, чтобы создать картинку фейковых жертв и показать её западной аудитории.