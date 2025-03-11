Судя по всему, противник готовился к такому налету. Во-первых, об этом говорит количество примененных беспилотных летательных аппаратов. Во-вторых, выбран тот момент, когда Украину готовы слушать и донести их позицию до России.
— Мы не будем сидеть за столом и проводить линии на карте. Мы просто хотим получить общее представление о том, на какие уступки они могли бы пойти, и что им нужно взамен. После этого надо выяснить, какова позиция России в этом отношении. Таким образом, мы проведем неплохую оценку того, насколько расходятся позиции сторон, — цитирует Bloomberg госсекретаря Марко Рубио.
Уже не в первый раз Украина пытается сорвать мирные инициативы и создать нужный им фон для переговоров. Но киевский режим может быть лишь марионеткой в руках тех, кому выгодно продолжение боевых действий.
Какие провокации за спиной у Киева
В тот момент, когда в Стамбуле российские и украинские дипломаты обсуждали мирное урегулирование, Великобритания и лично премьер-министр Борис Джонсон подталкивали киевский режим к продолжению боевых действий. Для этого нужен был повод, нужно, чтобы общество было озлобленно. Для создания картинки выбрали город Буча, откуда на тот момент уже вышли российские войска.
— Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет, — заявил в апреле 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров.
14 февраля 2025 года беспилотник атаковал четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Этот то самый блок, в котором в 1986 году произошла авария. Странно, но на следующий день Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. У артистов такой ход называется «разогрев публики».
Кто стоит за ударом
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что кураторы ночной атаки на российские регионы могут сидеть в Лондоне. По его словам, осуществление терактов и диверсия — излюбленные методы Британии.
— На мой взгляд сейчас главным заинтересованным лицом в продолжении военного конфликта на Украине является Лондон и британское правительство, которое сорвало все предыдущие попытки урегулирования. Сейчас, когда складывается новая переговорная конфигурация с участием Путина, Трампа и Зеленского, Лондон опять предпринимает усилия, чтобы сорвать назревающие договоренности и снабжает Киев для осуществления точечных акций, — пояснил Коровин.
Журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отмечает, что Киев и сам поднаторел в терроре, но без европейских кураторов не обошлось и их число растёт.
— Если раньше это были англичане, то сейчас присоединились и французы, и специалисты из Брюсселя. Не из НАТО, а именно европейских офисов, которые возомнили себя вершителями судеб как минимум Европы. Никакой реакции со стороны США не будет, потому что это штатная история и западные медиа на это реагировать не будет, — сообщил Малькевич, добавив, что теперь они ждут обратных ударов, чтобы создать картинку фейковых жертв и показать её западной аудитории.