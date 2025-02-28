Кто стоит за покушением на митрополита Тихона — эксперт

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Задержаны граждане России и Украины. Они были завербованы украинским Главным управлением разведки. Арестованные с 2022 года отправляли деньги украинским войскам, сообщают «Известия». Кроме этого, в их телефонах найдены контакты военнослужащих пограничной службы и ВСУ.