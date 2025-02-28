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Кто стоит за покушением на митрополита Тихона — эксперт

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Задержаны граждане России и Украины. Они были завербованы украинским Главным управлением разведки. Арестованные с 2022 года отправляли деньги украинским войскам, сообщают «Известия». Кроме этого, в их телефонах найдены контакты военнослужащих пограничной службы и ВСУ.

Преступление они должны были совершить в Москве. Для этого им передали самодельное взрывное устройство. После осуществления планируемой операции они должны были по поддельным документам покинуть страну.

Публицист Егор Холмогоров считает, что инициаторами убийства митрополита Тихона могли быть американские спецслужбы. Таким образом они хотели сорвать переговоры между главами России и США.

— Пресса уже почти четверть века называет митрополита Тихона человеком близким к Президенту России. То есть это была попытка ударить по лидеру страны. Спровоцировать максимальный внешнеполитический кризис и продемонстрировать свою «безнаказанность», — объяснил Холмогоров.

Эксперт охарактеризовал митрополита Тихона как выдающегося церковного иерарха и одного из ключевых деятелей русского духовного возрождения. Холмогоров считает, что план убийства может быть санкционирован лично Зеленским.

Даниил Черных