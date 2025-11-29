Кто сменит Ермака: в Киеве началась борьба за власть, а США усиливают давление на Зеленского

В период подготовки украинской делегации к переговорам во Флориде политолог видит два сценария. США будут требовать, чтобы Зеленский поддержал их условия урегулирования. В этом случае ставка делается на максимально управляемую фигуру, способную четко выполнять позицию Белого дома. Второй вариант — Зеленский пытается саботировать давление и усилить противоречия между США и Европой. Тогда ему понадобится более «жёсткий» и самостоятельный переговорщик — человек, способный маневрировать между центрами.