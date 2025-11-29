Кто сменит Ермака: в Киеве началась борьба за власть, а США усиливают давление на Зеленского

В Киеве активно обсуждают, кто может занять место Андрея Ермака на посту главы офиса президента. Внутриполитическая конфигурация вокруг команды Владимира Зеленского заметно меняется, и в элитах называют сразу несколько возможных преемников.
Среди рассматриваемых кандидатов — премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, руководитель ГУР Кирилл Буданов, министр обороны Денис Шмыгаль и заместитель главы офиса президента Павел Палиса. Свириденко и Палиса традиционно считаются фигурами, близкими к Ермаку. В то же время Федоров и Буданов давно находятся с ним в конфронтации, а Шмыгаль в последнее время тоже дистанцировался от офиса и сблизился с Федоровым.
По данным журналиста Axios Барака Равида, Киев уже сформировал переговорную группу для предстоящей встречи с американскими представителями во Флориде — еще один шаг, указывающий на перераспределение ролей в переговорной архитектуре.
Тем временем напряжение вокруг Ермака усилилось на фоне действий Национального антикоррупционного бюро. Пресс-служба СНБО подтвердило, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова накануне допросили в НАБУ как свидетеля по делу Миндича. В ведомстве подчеркнули, что разговор прошел конструктивно и Умеров ответил на все вопросы следствия.
После того как Зеленский узнал о подготовке подозрений по делу, он принял решение включить Умерова — а не Ермака — в делегацию по мирным переговорам. Позднее президент официально назначил Умерова новым руководителем украинской делегации, фактически сместив Ермака с этой позиции.
Такая перестановка расценивается в политических кругах как признак того, что влияние главы офиса президента быстро сужается, а борьба за ключевые посты в команде Зеленского вступает в новую фазу.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с ВФокусе Mail подчёркивает, что кадровые перестановки вокруг Андрея Ермака — не внутренний украинский сюжет, а исследование того, что политическая архитектура Киева резко переоценивает давление под внешним давлением.
По словам эксперта, у фигуры Рустема Умерова изначально были преимущества перед Ермаком — как для Вашингтона, так и для самого Зеленского. Умеров продолжительное время пробыл в общем контуре и на должности был «старше».
В период подготовки украинской делегации к переговорам во Флориде политолог видит два сценария. США будут требовать, чтобы Зеленский поддержал их условия урегулирования. В этом случае ставка делается на максимально управляемую фигуру, способную четко выполнять позицию Белого дома. Второй вариант — Зеленский пытается саботировать давление и усилить противоречия между США и Европой. Тогда ему понадобится более «жёсткий» и самостоятельный переговорщик — человек, способный маневрировать между центрами.
Умеров, согласно мнению Брутера, подходит под первый сценарий, но совершенно не годится под второй. А сам Зеленский сегодня не имеет среди окружения фигур, которым бы полностью доверял — в отличие от Ермака в прошлые годы. Тогда, будучи назначенным политологом, Ермак был для президента «глазами, руками и кошельком», фактически выполняя роль посредника между главой государства и определением политической жизни.
Брутер отдельно поясняет, что украинский офис президента давно трансформировался в структуру, усиливающую превосходящую власть аналогичных институтов в других странах: по сути, он осуществляет функции и администрацию, и часть исполнительной власти, и даже механизм принятия финансовых решений — из-за слабости парламента и деградации институтов. В условиях, когда в элитах нет, концентрация власти в ОП стала абсолютной — и Зеленский оттого любой внутренний раскол отражается сразу на всей вертикали.
Поэтому борьба вокруг поста главы Офиса определяется не личными качествами кандидатов, а темой, какой сценарий взаимодействия с США вы выбираете Владимир Зеленский. А это решение, по словам Брутера, станет понятным только после включения соглашения с американским участником.