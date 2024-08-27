Кто сказал «вау»? Учёные разгадали самый знаменитый сигнал из космоса

В общем, научная общественность была заинтригована, а уж уфологическая и вовсе ликовала: скоро будем принимать у себя гостей на летающих тарелках. Однако вскоре пришло разочарование: сигнал не повторялся, как это должно было происходить, если бы он имел искусственное происхождение. И в нём не содержалось модуляций, которые можно было бы расшифровать.