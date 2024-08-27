Кто сказал «вау»? Учёные разгадали самый знаменитый сигнал из космоса

Тайна, которая десятилетиями завораживала астрономов и будоражила умы уфологов, кажется, близка к разгадке. Группа учёных из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо провела исследование, чтобы понять природу так называемого сигнала «Wow!», зафиксированного почти полвека назад. Долгое время он считался возможным сигналом инопланетной цивилизации.
Уфологи ликовали
15 августа 1977 года радиотелескоп «Большое ухо» Университета штата Огайо (США) зарегистрировал необычный радиосигнал, пришедший со стороны созвездия Стрельца. Принявший его астроном Джерри Эйман был настолько впечатлён параметрами сигнала, что обвёл на распечатке соответствующую группу символов и написал сбоку «Wow!» («Ого!»).
Характеристики радиопередачи (её длительность, форма графика интенсивности по времени) очень точно соответствовали тому, что ожидали увидеть учёные, занятые в международном проекте по поиску инопланетного разума. Поэтому астрономы поначалу не сомневались, что вышли на связь с братьями по разуму. Была даже версия, что сигнал «Wow!» стал ответом на наше «послание Аресибо», отправленное в 1974 году (в другом, правда, направлении).
В общем, научная общественность была заинтригована, а уж уфологическая и вовсе ликовала: скоро будем принимать у себя гостей на летающих тарелках. Однако вскоре пришло разочарование: сигнал не повторялся, как это должно было происходить, если бы он имел искусственное происхождение. И в нём не содержалось модуляций, которые можно было бы расшифровать.
Кроме того, сигнал «Wow!» имел частоту 1420 МГц, совпадающую с частотой излучения нейтрального водорода, а это самый распространённый элемент во Вселенной. То есть излучать на ней могут многие космические объекты, и совсем необязательно это должны быть инопланетяне.
Несмотря на многочисленные попытки повторно обнаружить радиосигнал с теми же характеристиками, этого не произошло. Начались спекуляции и споры о возможном происхождении электромагнитного всплеска, зафиксированного телескопом «Большое ухо». Научное сообщество разделилось на тех, кто поддерживал гипотезу об инопланетянах, и тех, кто искал естественные (природные) объяснения этому феномену.
Теперь, кажется, точка в этих спорах поставлена.
Лазер природного происхождения
Астрономы из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо провели подробное исследование, изучив данные радиотелескопов по поиску радиоволн, похожих по частоте на сообщение «Wow!». Они пришли к выводу, что сенсационный сигнал мог быть излучением сверхмощного лазера. Правда, это был не передатчик внеземной цивилизации, а объект, возникший во Вселенной естественным путём. Иначе говоря, космический лазер природного происхождения.
Были проанализированы данные, собранные с 2017 по 2020 год. Используя современные и чувствительные технологии, учёные обнаружили четыре сигнала, похожих на «Wow!», только гораздо менее интенсивные. Они исходили из окрестностей красного карлика под названием Тигарден, расположенного в 12,5 световых годах от Земли. Также были найдены два сигнала из других областей космического пространства.
Учёные предполагают, что эти радиосигналы связаны с межзвёздными облаками холодного водорода. Механизм тут такой.
Возникший радиовсплеск проходит через скопления межзвёздного водорода, возбуждает его атомы, и они выдают импульс на частоте около 1420 МГц. Его находящийся на Земле астроном и принимает за послание инопланетной цивилизации. Происходит такое событие крайне редко, что и объясняет однократное появление сигнала «Wow!» за десятилетия поисков внеземного разума.
Вселенная полна плохо изученных явлений
Таким образом, источником сенсационного сигнала, зафиксированного в 1977 году, стал редкий космический взрыв, а вовсе не братья по разуму. Кого-то это, возможно, расстроит. С другой стороны, сделанное учёными открытие показывает, что Вселенная полна удивительных и всё еще плохо изученных явлений, которые могут имитировать искусственные сигналы.
В космическом пространстве, частичкой которого являются Солнечная система и крохотная планета Земля, протекает множество процессов, которые сопровождаются излучением радиоволн. Они несутся через межзвёздное пространство, отражаются от небесных тел, накладываются друг на друга — и в итоге могут стать похожими на сигнал искусственного происхождения.
Конечно, это не отменяет возможности того, что во Вселенной существует разумная жизнь, кроме нашей. Почему она не проявляет себя (или проявляет так, что мы не можем этого обнаружить) — тема для отдельного разговора.