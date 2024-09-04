Кто сделает ремонт? Россияне отказываются от квартир в черновой отделке

Покупатели жилья в типовых новостройках готовы переплатить за квартиру с полноценным ремонтом и редко хотят обустраиваться самостоятельно. Эксперты aif.ru объяснили тренд тем, что чистовая отделка своими силами обойдется дороже, а найти надежных ремонтников становится все сложнее.
В новый дом, да побыстрее!
Еще несколько лет назад застройщики активно начали продвигать готовые квартиры в черновой отделке, или решения white box. И люди охотно их покупали, ведь это шанс создать интерьер по своему вкусу. Но в нынешнем году россияне стали чаще отказываться от массового жилья без чистового ремонта.
«После отмены и ужесточения ипотечных программ с господдержкой основная часть сделок проходит либо с небольшой кредитной доплатой, либо сразу с полной оплатой, — говорит риелтор-практик Владимир Шмелев. — Сейчас это не те покупатели, которые готовы жить несколько месяцев в съемном жилье, пока в приобретенной квартире будут делать ремонт. Люди продают одну квартиру и покупают другую, чтобы как можно скорее в нее переехать. Поэтому им важно, чтобы объект был максимально готов к новоселью».
Еще одна категория тех, кто выбирает жилые комплексы с готовым ремонтом, — это любители тишины и семьи с маленькими детьми. В доме, где жилье продавалось без чистовой отделки, несколько лет придется слушать трели перфоратора и скрежет шлифовальной машины.
С застройщиком дешевле
Между новой квартирой с ремонтом и без него может быть ощутимая разница в цене, но покупатели соглашаются переплатить. Как только появляется смета на предстоящий ремонт, желание организовывать его самостоятельно у человека тут же пропадает.
«За год строительные и отделочные материалы подорожали на 20−30%, — поделился наблюдениями руководитель производственно-технического отдела строительной компании “ЮКО” Данила Александров. — С ценами на услуги бригад дело обстоит по-разному. У кого-то они на 50% подскочили, у кого-то на все 100%. Сейчас деньги, которые нужно потратить на ремонт, стали очень ощутимые».
В информационно-консалтинговом агентстве INFOline подсчитали, что за первые 6 месяцев 2024 года средняя стоимость материалов выросла на 11,3% к тому же периоду прошлого года. Сильнее всего дорожали сухие строительные смеси (+15,6%), сантехника (+9,9%), метизы (+11,5%).
Аналитики добавляют: импортная составляющая в производстве строительных материалов никуда не исчезла. Некоторые товары до сих пор остаются импортными — например, электрика, строительная химия. А значит, до конца года цены на многие материалы для ремонта и строительства продолжат расти.
Остались без рук
Тем, кто купит сегодня жилье без отделки, придется столкнуться не только с высокой ценой на стройматериалы. Ситуацию подогревает жесткая нехватка профессиональных отделочников, в том числе маляров, плиточников, специалистов по черновой отделке. По словам Данилы Александрова, за старый ценник никто работать не хочет — ни на частных заказах, ни на компанию.
«Если строительной фирме нанимать действительно опытного спеца, то он затребует зарплату в полтора-два раза выше предложенной, — говорит он. — Остается один вариант — брать разнорабочего, учить его класть ту же плитку, и после этого он у тебя работает за меньшие деньги, чем уже готовый специалист».
Кадровый дефицит всех квалифицированных рабочих подтверждает управляющий партнер рекрутингового агентства «ТИРС» Екатерина Карпенко. Людей, задействованных в стройке, отделке и обустройстве жилья, приходится искать месяцами.
«Мы сразу предупреждаем, что быстро найти подходящего рабочего не получится, — уточняет собеседница. — Как только кандидат появляется, работодателю приходится серьезно повышать ему зарплату, чтобы закрыть вакансию. Но нужно понимать, что потом новые квалифицированные рабочие так просто не появятся. Бизнесу нужно организовывать учебные центры, проводить дополнительную профориентацию, привлекать к делу школы, вузы и ссузы. Это позволит вырастить пул нужных рынку специалистов и постепенно снять возникший дефицит рабочих рук».