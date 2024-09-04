Кто сделает ремонт? Россияне отказываются от квартир в черновой отделке

«После отмены и ужесточения ипотечных программ с господдержкой основная часть сделок проходит либо с небольшой кредитной доплатой, либо сразу с полной оплатой, — говорит риелтор-практик Владимир Шмелев. — Сейчас это не те покупатели, которые готовы жить несколько месяцев в съемном жилье, пока в приобретенной квартире будут делать ремонт. Люди продают одну квартиру и покупают другую, чтобы как можно скорее в нее переехать. Поэтому им важно, чтобы объект был максимально готов к новоселью».