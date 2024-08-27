Кто получит мили авиакомпании при расторжении брака

Когда брак распадается, многое приходится делить: опеку, жилье, мебель и даже домашних животных. Но как быть с милями и накопленными баллами по кредитной карте? Эта дилемма может показаться забавной, но в юридической практике она достаточно распространена.
Эрин Левин, юрист и соучредитель онлайн-платформы Hello Divorce («Привет развод») утверждает, что любые активы и долги, которые накапливаются во время брака, обычно считаются совместной собственностью, даже если они оформлены на имя одного человека. В случае бракоразводного процесса они делятся поровну, хотя есть некоторые исключения.
Конкретно с милями авиакомпаний и накопленными бонусными баллами по системе лояльности все немного сложнее. Если вы хотите получить их в полном объеме после развода, придется доказать, что вы «заработали» каждый из них.
Кроме того, многие компании не предусматривают перевод бонусов на другого участника, поэтому, в определенных случаях, мили и другие корпоративные «валюты» останутся у участника программы, официально получивших их. Адвокаты в таких случаях советуют разделить льготы по количеству поездок или привилегий. Например: один человек получает мили, а другой — бесплатные ночи проживания в отеле. Также в практике Левин был случай, когда бывшие супруги потратили накопленные мили на покупку авиабилетов для детей.
К слову о детях и разводе: о том, как правильно платить алименты, рассказываем по ссылке.