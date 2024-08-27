Кто получит мили авиакомпании при расторжении брака

Кроме того, многие компании не предусматривают перевод бонусов на другого участника, поэтому, в определенных случаях, мили и другие корпоративные «валюты» останутся у участника программы, официально получивших их. Адвокаты в таких случаях советуют разделить льготы по количеству поездок или привилегий. Например: один человек получает мили, а другой — бесплатные ночи проживания в отеле. Также в практике Левин был случай, когда бывшие супруги потратили накопленные мили на покупку авиабилетов для детей.