Кто платит за ремонт в подъезде

«На федеральном и региональном уровне есть льготы и субсидии по этому платежу, — говорит он. — От таких платежей освобождены, в частности, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы. Скидка в 50% положена ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, в том числе бойцам СВО, людям с инвалидностью и семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид».