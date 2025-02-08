Кто платит за ремонт в подъезде

Плата за текущий ремонт в подъезде включена в квитанцию, которую все ежемесячно оплачивают, но сумма в этой графе у соседей может быть совершенно разной, объясняет строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.
«На федеральном и региональном уровне есть льготы и субсидии по этому платежу, — говорит он. — От таких платежей освобождены, в частности, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы. Скидка в 50% положена ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, в том числе бойцам СВО, людям с инвалидностью и семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид».
Кроме того, для семей с низкими доходами, у которых больше 22% месячного заработка уходит на оплату услуг ЖКХ, предусмотрены отдельные субсидии.
Дополнительные меры поддержки, касающиеся оплаты текущего ремонта подъездов, есть у регионов. Например, от этих расходов полностью освобождены школьные учителя Тюменской области, в том числе вышедшие на пенсию. Многодетным семьям Иркутской области компенсирую 30% платы за содержание общедомового имущества. Ветераны труда Калужского области получают компенсацию половины суммы оплаты текущего ремонта подъезда.
«Система льгот зависит от региона, узнать, какие именно выплаты и скидки положены в каждом конкретном случае можно в органах соцзащиты по месту жительства, — добавляет Федоров. — Там же помогут оформить все необходимые документы для их предоставления».