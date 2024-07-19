Кто несет ответственность за травму ребенка в спортивном лагере?

Кто отвечает за травму ребенка, занимающегося борьбой, в спортивном лагере? На этот вопрос изданию «Мел» ответила адвокат по семейным и наследственным спорам Ирина Дементьевская.
Она пояснила, что ответственность зависит от того, нанес травму. Согласно статье 1073 ГК РФ, если несовершеннолетний до 14 лет причинил ребенку физический вред, когда он находился в организации, которая обязана присматривать за ним (детский сад, школа, лагерь, больница и прочее), то именно она будет отвечать. Закон устанавливает презумпцию виновности учреждения, если только оно не докажет, что вред возник не по его вине.
Однако если ребенку, который боролся с пострадавшим, от 14 до 18 лет, подросток сам будет отвечать за последствия. И возмещать причиненный ущерб, если у него есть имущество, достаточное для этого. Если нет, то выплачивать деньги будут законные представители подростка (родители, усыновители, попечители), если только не докажут, что вред причинен не им.
Чтобы можно было взыскать средства за травму, нужно собрать следующий комплект документов:
- договор с лагерем, подтверждение оплаты его услуг;
- билеты до лагеря;
- справка врача при лагере, медработника скорой помощи или из травмпункта (в зависимости от того, куда в первую очередь обратились после получения травмы);
- в случае, если в лагере проводилось внутреннее расследование, нужны будут документы, которые были оформлены по итогам (например, объяснения тренера, который проводил тренировку);
- медицинские заключения и направления на дополнительные обследования, процедуры, рецепты на приобретение лекарств и квитанции, подтверждающие траты на них (это нужно для обоснования суммы компенсации ущерба).
Кстати, родители, которые отправляют ребенка в лагерь, должны помнить про несколько правил. Ранее их перечислила семейный психолог.
Айгуль Сабитова