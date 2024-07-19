Кто несет ответственность за травму ребенка в спортивном лагере?

Однако если ребенку, который боролся с пострадавшим, от 14 до 18 лет, подросток сам будет отвечать за последствия. И возмещать причиненный ущерб, если у него есть имущество, достаточное для этого. Если нет, то выплачивать деньги будут законные представители подростка (родители, усыновители, попечители), если только не докажут, что вред причинен не им.