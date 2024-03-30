Кто не может быть донором крови?

Не все могут быть донорами, поэтому на станцию переливания крови некоторое количество сданной донором крови забирается для анализов.
В обязательном порядке донорам делают скрининг на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис.
Кроме этого, противопоказаниями для сдачи крови и ее компонентов являются заболевания и состояния, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья донора или реципиента.
Кому нельзя быть донором?
Существует два вида противопоказаний для сдачи крови:
Временные (противопоказания, связанные с состоянием здоровья человека в настоящий момент, которые могут измениться с течением времени).
Постоянные (заболевания и состояния, при которых сдача крови невозможна).
В список временных противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов входит:
- масса тела менее 50 кг для донорства цельной крови (плазмы — менее 60 кг).
- возраст младше 20 лет (для донации двух единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза).
- масса тела менее 70 кг (для донации двух единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза).
- гемоглобин менее 140 г/л (для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза).
- температура тела выше 37 .
- пульс — менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту.
- артериальное давление: систолическое менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст., диастолическое — менее 60 мм рт. ст. и более 89 мм рт. ст.
- индекс массы тела менее 18,5 и более 40.
- несовпадение результатов исследования группы крови АВ0, резус-принадлежности, антигенов С, с, Е, е, К с результатами исследования при предыдущей донации.
- недавнее переливание крови и (или) ее компонентов.
- первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов.
- оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности.
- лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное).
- контакт с носителями и больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).
- сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита В и (или) вирусного гепатита С, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) на возбудителя сифилиса.
- перенесенные инфекционные заболевания (малярия, брюшной тиф, ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция и др.).
- перенесенные паразитарные заболевания.
- острые или хронические воспалительные процессы.
- обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки.
- болезни почек.
- аллергические заболевания в стадии обострения.
- период беременности, лактации 1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации.
- вакцинация (прививка вакцинами против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа — 10 дней после вакцинации; прививка против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита перорально, введение противостолбнячной сыворотки — 30 дней после вакцинации; прививка против вирусного гепатита В, коронавирусной инфекции — 30 дней после вакцинации); введение иммуноглобулина против гепатита В — 120 дней после вакцинации, введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита — 120 дней после вакцинации, против бешенства — 1 год после вакцинации).
- прием антибиотиков (в течение последних двух недель).
- прием анальгетиков, антикоагулянтов, антиагрегантов (в течение последних трех месяцев).
- прием алкоголя в течение последних 48 часов.
- отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови (определяется на месте).
Какие есть абсолютные противопоказания для доноров?
В список постоянных медицинских противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов входят:
- инфекционные болезни (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис, врожденный или приобретенный, вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV антител, все формы туберкулеза, бруцеллеза, сыпной тиф, туляремия, лепра).
- паразитарные болезни (эхинококкоз, токсоплазмоз, трипаносомоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз).
- злокачественные новообразования.
- болезни крови.
- заболевания ЦНС, полное отсутствие слуха и речи.
- психические заболевания.
- наркомания, алкоголизм.
- сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь II-III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, облитерирующий эндоартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца).
- болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации).
- болезни органов пищеварения (ахилический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).
- заболевания печени и желчных путей (хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии, калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени).
- заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации (диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь).
- диффузные заболевания соединительной ткани.
- лучевая болезнь.
- болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.
- болезни ЛОР-органов (озена, прочие острые и хронические тяжелые гнойно — воспалительные заболевания).
- глазные болезни (ирит, иридоциклит, хориоретинит, высокая миопия (6 D и более), трахома, полная слепота).
- кожные болезни (заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера, генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия, сикоз, красная волчанка, пузырчатые дерматозы, грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы), гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз).
- остеомиелит острый и хронический.
- оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка и пр.) и трансплантации органов и тканей.