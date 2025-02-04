Кто может поменять свое имя и как это сделать

Поменять можно не только фамилию, но и имя. Правда, одного желания владельца для перемены имени недостаточно — при обращении в ЗАГС потребуется указать уважительную причину. Об этом рассказал генеральный директор Национальной Юридической компании «Митра» Сослан Каиров.