Кто может поменять свое имя и как это сделать

Чаще всего люди называют следующие причины для смены имени:
- неблагозвучность;
- трудность произношения имени;
- желание носить имя, соответствующее избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документе;
- ошибки в документах: имя было неправильно записано при рождении;
- угроза безопасности — имя связано с рисками для жизни и здоровья человека;
- дискриминация — имя подвергается постоянной насмешке или дискриминации;
- изменение религиозных убеждений.
При этом закон не содержит исчерпывающего перечня «уважительных причин».
В целом, процедура достаточно формализована и предполагает обращение в ЗАГС с соответствующим заявлением и предоставлением необходимых документов (паспорт, свидетельство о рождении и другие документы, подтверждающие основания для смены имени, если таковые требуются).
«Вместе с тем, формулировка “уважительная причина” весьма размыта. ЗАГС может отказать, если сочтёт причину недостаточной, а суд, наоборот, может отменить решение ЗАГСа, если сочтёт причину уважительной. ЗАГС принимает решение о смене имени с учетом конкретных обстоятельств», — отмечает юрист.
На практике ЗАГС рассматривает каждый случай индивидуально, и предложенная заявителем причина может быть интерпретирована по-разному, заключил эксперт.