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Кто может поменять свое имя и как это сделать

Поменять можно не только фамилию, но и имя. Правда, одного желания владельца для перемены имени недостаточно — при обращении в ЗАГС потребуется указать уважительную причину. Об этом рассказал генеральный директор Национальной Юридической компании «Митра» Сослан Каиров.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Чаще всего люди называют следующие причины для смены имени:

  • неблагозвучность;
  • трудность произношения имени;
  • желание носить имя, соответствующее избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
  • желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документе;
  • ошибки в документах: имя было неправильно записано при рождении;
  • угроза безопасности — имя связано с рисками для жизни и здоровья человека;
  • дискриминация — имя подвергается постоянной насмешке или дискриминации;
  • изменение религиозных убеждений.

При этом закон не содержит исчерпывающего перечня «уважительных причин».

В целом, процедура достаточно формализована и предполагает обращение в ЗАГС с соответствующим заявлением и предоставлением необходимых документов (паспорт, свидетельство о рождении и другие документы, подтверждающие основания для смены имени, если таковые требуются).

«Вместе с тем, формулировка “уважительная причина” весьма размыта. ЗАГС может отказать, если сочтёт причину недостаточной, а суд, наоборот, может отменить решение ЗАГСа, если сочтёт причину уважительной. ЗАГС принимает решение о смене имени с учетом конкретных обстоятельств», — отмечает юрист.

На практике ЗАГС рассматривает каждый случай индивидуально, и предложенная заявителем причина может быть интерпретирована по-разному, заключил эксперт.