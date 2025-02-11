Кто может получить два пособия во время беременности

Будущие мамы имеют право на получение единовременного пособия по беременности и родам и в дальнейшем — ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперты в Telegram-канале «Госуслуги для родителей» рассказали, что пособие по беременности и родам можно получить дважды. Кому доступна такая возможность, читайте в справке aif.ru.
В какой ситуации беременная женщина может дважды получить пособие по беременности и родам?
Получить декретные за один и тот же период два раза можно, только если будущая мама и наемный работник, и предприниматель (ИП), в одном лице.
Декретные от Социального фонда России женщина получит по данным от работодателя (если работает по трудовому договору, и работодатель отчисляет взносы). Чтобы получить дополнительную выплату как ИП, нужно сделать несколько шагов:
- зарегистрироваться как ИП (если такого статуса на момент беременности нет);
- подать заявление о регистрации в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- заплатить обязательные взносы в СФР — в 2025 году — 7 795,2 ₽ (22 400×2,9% х 12 месяцев).
Для получения декретных нужно обязательно заплатить взносы за год, предшествующий году оформления больничного по беременности и родам. То есть, если женщина в 2024 году уже беременна и ее выход в декрет запланирован на этот же год, то платить взносы поздно.
Важны ли для получения одновременно двух пособий по беременности и родам доход и система налогообложения ИП?
Нет, таких требований закон не предъявляет. Для получения пособия по беременности и родам не важно, сколько женщина пробыла в статусе предпринимателя, каким образом платит налоги и сколько зарабатывает.
Какой размер декретных для ИП в 2025 году?
Размер пособия для индивидуальных предпринимателей рассчитывается от МРОТ и в 2025 году составит 103 285 рублей за базовые 140 дней.