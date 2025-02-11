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Кто может получить два пособия во время беременности

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Будущие мамы имеют право на получение единовременного пособия по беременности и родам и в дальнейшем — ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эксперты в Telegram-канале «Госуслуги для родителей» рассказали, что пособие по беременности и родам можно получить дважды. Кому доступна такая возможность, читайте в справке aif.ru.

В какой ситуации беременная женщина может дважды получить пособие по беременности и родам?

Получить декретные за один и тот же период два раза можно, только если будущая мама и наемный работник, и предприниматель (ИП), в одном лице.

Декретные от Социального фонда России женщина получит по данным от работодателя (если работает по трудовому договору, и работодатель отчисляет взносы). Чтобы получить дополнительную выплату как ИП, нужно сделать несколько шагов:

  • зарегистрироваться как ИП (если такого статуса на момент беременности нет);
  • подать заявление о регистрации в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • заплатить обязательные взносы в СФР — в 2025 году — 7 795,2 ₽ (22 400×2,9% х 12 месяцев).

Для получения декретных нужно обязательно заплатить взносы за год, предшествующий году оформления больничного по беременности и родам. То есть, если женщина в 2024 году уже беременна и ее выход в декрет запланирован на этот же год, то платить взносы поздно.

Важны ли для получения одновременно двух пособий по беременности и родам доход и система налогообложения ИП?

Нет, таких требований закон не предъявляет. Для получения пособия по беременности и родам не важно, сколько женщина пробыла в статусе предпринимателя, каким образом платит налоги и сколько зарабатывает.

Какой размер декретных для ИП в 2025 году?

Размер пособия для индивидуальных предпринимателей рассчитывается от МРОТ и в 2025 году составит 103 285 рублей за базовые 140 дней.