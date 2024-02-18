Кто из учителей может получить жилье по социальному найму?

Закон об образовании установил особый статус педагогов: они имеют право на сокращенный рабочий день, дополнительное профобразование не реже одного раза в три года, увеличенную продолжительность отпуска, досрочный выход на пенсию, напомнил депутат. С этими правами и льготами все обстоит относительно гладко. С «квартирным вопросом» властям еще предстоит разобраться — право на социальное жилье у педагогов уже есть, возможности им воспользоваться, по сути, — нет.