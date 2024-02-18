Кто из учителей может получить жилье по социальному найму?

«Депутаты обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением проработать механизм реализации права педагогов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на получение вне очереди жилья по договорам социального найма, — сказал Говырин. — Право учителей на это закреплено законом об образовании, но конкретный механизм его реализации до сих пор не установлен. Из-за этого они могут ждать жилья годами».
Закон об образовании установил особый статус педагогов: они имеют право на сокращенный рабочий день, дополнительное профобразование не реже одного раза в три года, увеличенную продолжительность отпуска, досрочный выход на пенсию, напомнил депутат. С этими правами и льготами все обстоит относительно гладко. С «квартирным вопросом» властям еще предстоит разобраться — право на социальное жилье у педагогов уже есть, возможности им воспользоваться, по сути, — нет.