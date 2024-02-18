Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто из учителей может получить жилье по социальному найму?

Российские учителя теоретически имеют право получить вне очереди жилье по социальному найму, но практически такой возможности лишены, объяснил «АиФ» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Механизм предоставления педагогам социального жилья еще только предстоит разработать.
Источник: РИА "Новости"

«Депутаты обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением проработать механизм реализации права педагогов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на получение вне очереди жилья по договорам социального найма, — сказал Говырин. — Право учителей на это закреплено законом об образовании, но конкретный механизм его реализации до сих пор не установлен. Из-за этого они могут ждать жилья годами».

Закон об образовании установил особый статус педагогов: они имеют право на сокращенный рабочий день, дополнительное профобразование не реже одного раза в три года, увеличенную продолжительность отпуска, досрочный выход на пенсию, напомнил депутат. С этими правами и льготами все обстоит относительно гладко. С «квартирным вопросом» властям еще предстоит разобраться — право на социальное жилье у педагогов уже есть, возможности им воспользоваться, по сути, — нет.