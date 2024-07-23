Кто из президентов США не пошел на второй срок

Республиканец Теодор Рузвельт с 1901 по 1904 год замещал на посту президента США Уильяма Мак-Кинли, погибшего в результате покушения на 203-й день после инаугурации. Второй президентский срок Теодор Рузвельт обеспечил себе в 1904 году, обойдя на выборах демократа Элтона Паркера. Таким образом, Рузвельт хоть и избирался на высший пост всего один раз, в сумме должен был провести на посту почти два полных срока — семь с половиной лет.