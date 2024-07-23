Кто из президентов США не пошел на второй срок

Теодор Рузвельт
Республиканец Теодор Рузвельт с 1901 по 1904 год замещал на посту президента США Уильяма Мак-Кинли, погибшего в результате покушения на 203-й день после инаугурации. Второй президентский срок Теодор Рузвельт обеспечил себе в 1904 году, обойдя на выборах демократа Элтона Паркера. Таким образом, Рузвельт хоть и избирался на высший пост всего один раз, в сумме должен был провести на посту почти два полных срока — семь с половиной лет.
В день своего избрания, 8 ноября 1904 года, он дал обещание не баллотироваться в президенты во второй раз, хотя формально имел на это право.
В 1908 году Рузвельт представил республиканцам в качестве преемника военного министра Уильяма Тафта. В результате Тафт победил на выборах демократа Уильяма Брайана. Кандидат от республиканцев получил 321 голос выборщиков против 162 голосов у кандидата от демократов.
Недовольный действиями своего преемника, в 1912 году Рузвельт вернулся в политику, начал предвыборную кампанию и победил Уильяма Тафта на республиканских праймериз, набрав 278 голосов делегатов против 48 у последнего. Однако на съезде Республиканской партии кандидатом в президенты все равно выбрали Тафта. Несогласные с результатами голосования покинули съезд и образовали Прогрессивную партию США, которая выдвинула на президентские выборы Теодора Рузвельта. Раскол среди республиканцев привел к победе демократа Вудро Вильсона, получившего 435 голосов выборщиков против 88 у Рузвельта и 8 у Тафта.
Калвин Кулидж
Калвин Кулидж в 1920 году избрался на пост вице-президента США в тандеме с республиканцем Уорреном Гардингом. После внезапной кончины последнего 2 августа 1923 стал и. о. президента. На контрасте с предшественником, имевшим скандальную репутацию любителя развлечений, публичный образ Кулиджа хорошо был принят американцами, из-за чего он получил прозвище «Молчаливый Кэл».
Калвин Кулидж участвовал в президентских выборах в 1924 году от Республиканской партии. Со значительным преимуществом победил демократа Джона Дэвиса: последний получил 136 голосов выборщиков при 28,8% голосов избирателей против 382 и 54% голосов у Кулиджа соответственно.
Несмотря на высокий рейтинг, за 462 дня до выборов Калвин Кулидж принял решение не переизбираться на второй срок — как считается, из-за смерти сына и проблем со здоровьем. В итоге на президентский пост 6 ноября 1928 года от республиканцев избирался Герберт Гувер, выигравший выборы у кандидата от демократов Альфреда Смита. Гувер получил 444 голоса от выборщиков и 58,2% голосов избирателей против 87 и 40,8% у Смита соответственно.
Гарри Трумэн
Демократ Гарри Трумэн занимал пост вице-президента США после убедительной победы на выборах Франклина Рузвельта 7 ноября 1944 года. После внезапной кончины последнего 12 апреля 1945 года Трумэн стал и. о. президента. Принимал участие в Потсдамской конференции в июле—августе 1945 года совместно с премьер-министром Великобритании Клементом Эттли (заменил на переговорах ушедшего в отставку Уинстона Черчилля) и председателем Совнаркома Иосифом Сталиным.
С трудом победив на праймериз демократов в 1948 году, Гарри Трумэн одержал победу на выборах в ноябре, набрав 49,6% голосов избирателей и 303 голосов выборщиков против 45,1% и 189 голосов соответственно у республиканца Томаса Дьюи.
Одним из наиболее ярких событий президентства Трумэна стала война Северной и Южной Кореи, где США при поддержке ООН выступили на стороне последней. Неспособность ни одной из сторон получить преимущество привела к затягиванию конфликта, что стало главной причиной падения популярности Гарри Трумэна.
В феврале 1952 года он имел один из самых низких рейтингов среди действующих президентов США — 22%. В итоге в апреле 1952 года Гарри Трумэн отказался выдвигать свою кандидатуру за 220 дней до выборов. В ноябре того же года кандидат от демократов Эдлай Стивенсон проиграл выборы Дуайту Эйзенхауэру. Последний набрал 55,2% голосов избирателей (442 голоса выборщиков) против 44,3% (89 голосов выборщиков) у Стивенсона.
Линдон Джонсон
Линдон Джонсон занимал пост вице-президента США после победы демократа Джона Кеннеди на президентских выборах в 1960 году. После убийства последнего 22 ноября 1963 года Джонсон стал и. о. президента, приняв присягу на борту № 1 вскоре после покушения.
3 ноября 1964 года Линдон Джонсон избрался на пост президента США от Демократической партии, получив 486 голосов выборщиков против 52 у республиканца Барри Голдуотера. Это была самая уверенная победа со времен выборов 1820 года.
Популярность Линдона Джонсона к концу его срока значительно уменьшилась из-за войны во Вьетнаме. По этой причине, а также из-за проблем со здоровьем, 31 марта 1968 года, за 219 дней до выборов, Джонсон объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, поддержав кандидатуру вице-президента Хьюберта Хамфри.
На выборах 5 ноября 1968 года кандидат-демократ Хамфри проиграл республиканцу Ричарду Никсону. Несмотря на небольшой разрыв в голосах избирателей — 42,7% за демократов против 43,4% за республиканцев, Никсон уверенно обошел Хамфри по голосам выборщиков: 310 против 191.
Кто еще
Еще три президента, республиканец Ратефорд Хейс (1877−1881) и демократы Джеймс Бьюкенен (1857−1861) и Джеймс Полк (1845−1849), изначально собирались занимать пост всего один срок и не делали попыток избираться второй раз.