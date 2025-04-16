Кто из лидеров западных стран приедет на Парад Победы в России 9 мая

Додик планирует принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Москве. Об этом глава РС заявил в конце марта во время своего визита в Россию. Он отметил, что каждый его визит в Москву начинается с посещения Могилы Неизвестного Солдата и в следующий раз он в российскую столицу прилетит на День Победы.