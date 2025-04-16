Кто из лидеров западных стран приедет на Парад Победы в России 9 мая

В этом году в России широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве традиционно пройдет Парад Победы, участие в котором примут лидеры зарубежных стран.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отметить юбилей Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств.
«Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира», — сказал представитель Кремля.
Свое участие в Параде Победы подтвердили лидеры стран, расположенных на четырех континентах: в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке. Особое внимание в данном случае привлекают представители Европы, поскольку на них в последнее время оказывается колоссальное давление со стороны ЕС. Причем еврочиновники прибегают даже к прямым угрозам в случае участия руководства той или иной страны в Параде Победы в Москве. Кто из европейских лидеров, несмотря на все риски, посетит Москву 9 Мая — рассмотрим подробнее.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Накануне, 15 апреля, Фицо сообщил о своем намерении принять участие в Параде Победы в Москве. Так он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 Мая в российской столице.
«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — отметил Фицо.
Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до государств — кандидатов на вступление в объединение, что не приветствует их визит в РФ на 9 Мая.
Фицо напомнил, что легитимно возглавляет суверенное государство, а значит, никто, включая еврочиновников, не вправе ему указывать, куда ездить.
«Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии», — добавил политик.
В ответ официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге отметила, что ЕС не имеет полномочий наказывать глав государств — членов союза по своему усмотрению.
Президент Сербии Александр Вучич
В декабре прошлого года Вучич сообщил о договоренности с Фицо вместе посетить Москву для участия в Параде Победы.
«9 мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — сказал он в эфире TV Informer.
Сербия, в отличие от Словакии, не входит в ЕС, а лишь считается кандидатом на вступление в объединение. По этой причине Брюссель, имея большие рычаги давления на сербского лидера, нежели на словацкого, пригрозил отказом во вступлении в ЕС.
Издание Financial Times сообщало, что еврочиновники пригрозили Вучичу последствиями, если он поедет в Москву на 9 Мая. В частности, канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что за такой шаг Сербии могут отказать во вступлении в ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала евронацизмом запрет стран ЕС главам государств приезжать на 9 Мая в Москву.
«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали “людьми второго сорта”», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил Сербии, что Белград должен следовать внешнеполитическому курсу ЕС, если желает стать частью союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Канцелярия венгерского премьера отклонила приглашение российских властей посетить Москву на 9 Мая. Об этом сообщал глава канцелярии Гергей Гуйяш. Причину отказа он объяснил следующим образом: «Для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран, которые в ней участвовали».
В годы Второй мировой войны Венгрия воевала на стороне Германии, в том числе на Восточном фронте против СССР. Затем венгры оказывали сопротивление Красной армии при освобождении Будапешта и других городов страны. Именно с этим фактором связано «иное значение, чем для других стран».
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Додик планирует принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Москве. Об этом глава РС заявил в конце марта во время своего визита в Россию. Он отметил, что каждый его визит в Москву начинается с посещения Могилы Неизвестного Солдата и в следующий раз он в российскую столицу прилетит на День Победы.
«Каждый мой визит начинается с посещения Могилы Неизвестного Солдата, чтобы почтить память 28 миллионов русских, погибших во Второй мировой войне», — написал Додик в соцсети X.
О том, почему лидеры ряда европейских государств едут в Москву и игнорируют угрозы со стороны Брюсселя, специально для ВФокусе Mail рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Евросоюз сегодня есть, а завтра его нет
Он уверен, что Фицо, Вучич и Додик планируют посетить Москву, чтобы показать свою солидарность с Россией, а также они признают возрастающую силу России на мировой арене:
Евросоюз сегодня есть, а завтра его нет, а Россия будет и будет одной из управительниц мира. Сегодня, может, это выглядит как страшная угроза для ЕС, а завтра и вовсе про него забудут.
По его словам, в Белграде прекрасно осознают, что вступление в ЕС для них так и останется мечтой.
«Сербы прекрасно понимают, что для них членство в Евросоюзе как махание морковкой, их никогда в ЕС не возьмут, даже если Вучич не поедет в Москву. Тогда какой смысл не ехать? А так они покажут свою солидарность с Россией», — считает эксперт.
Додик, по его словам, как и сама Республика Сербская, нуждается в поддержке России.
«Ее можно сравнить с Гагаузией в составе Молдавии, где главу Евгению Гуцул арестовали, примерно такой же сценарий готовится против Республики Сербской. Поэтому они понимают, что им точно с Евросоюзом не по пути», — заключил политолог.