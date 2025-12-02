Расследование: как Лариса Долина зарабатывает на грантах для своей школы

Выяснилось, что ученики академии Долиной выступают на мероприятиях в регионах РФ, за что организация также получает из бюджета десятки миллионов рублей. При этом обучение для подростков и молодых людей все это время остается платным.
Напомним, в 2022 году Лариса Долина организовала собственную музыкальную академию. С того момента в ней ежегодно проводится набор студентов со всей России в возрасте от 14 до 35 лет. Как сообщается на сайте, обучение длится два года. За этот период педагоги должны раскрыть потенциал молодых талантов и помочь им вырасти в звезд мирового уровня.
С первого года существования мастерская начала получать государственные гранты на финансирование работы. На «МузКульт» ИП Долиной Л. А. было выделено 32,3 млн рублей в 2022 году, 43,4 млн рублей и 30,4 млн рублей — в 2023-м, а также 58 млн рублей — в 2024 году. Суммарно — 164 млн рублей.
Однако очередную заявку «МузКульта» в 2025 году Президентский фонд культурных инициатив отклонил и 84,9 млн рублей на проект не выдал. Спустя пять месяцев Долина попробовала снова, немного переписав цель проекта: теперь академия существовала уже не для «трансляции с помощью музыки ценностей развития, командности, открытости, сотрудничества, уважения, движения к цели, профессионализма», а для «создания возможностей для творческого и профессионального роста талантливых начинающих артистов». Сменилась и сумма — академия молодых талантов теперь просила уже 76,7 млн рублей. Снова — отказ.
Дважды отклонила гранты Долиной комиссия, во главе которой находится народный артист России Игорь Матвиенко. В состав рабочей группы также входили заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, первый заместитель генерального директора ПФКИ Игорь Соболев, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ и института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс, директор концертного зала «Зарядье», заслуженный артист России Иван Рудин, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и театральный критик Ольга Егошина.
СМИ же больше всего удивило, что, несмотря на масштабное государственное финансирование, Долина все это время брала деньги со своих студентов. Причем началось это не после отказа в гранте, а намного раньше, о чем гласят архивные версии на сайте проекта.
Каждый из 165 учащихся платит за нахождение в академии. При этом лишь некоторые из них могут получить стипендию, которая, как утверждается, покроет 90% стоимости обучения. Итоговая сумма, которую придется заплатить за два года, не раскрывается. На сайте организации говорится, что цену каждого семестра определяют индивидуально с каждым абитуриентом после прохождения вступительных испытаний.
Помимо этого, источники сообщают, что дополнительный доход «МузКульт» также получает за выступления своих подопечных. Например, на Сахалине ноябрьский концерт Долиной со студентами обошелся местному бюджету в 11,2 млн рублей. Всего в 2025 году только этот регион потратил на проект певицы 30,9 млн рублей, заключая 36 госконтрактов с единственным поставщиком.
Также журналисты обращают внимание на то, что у просителей грантов на «МузКульт» летом 2024 года поменялось юридическое лицо — вместо ИП Долиной, заявки отправляет уже ООО с учредителем в виде дочки певицы. Интересно, что произошло это как раз после знаменитого случая с обманом артистки мошенниками.
Лариса Долина продолжает активное сотрудничество с государством и вне своей академии. Певица в сентябре организовывала в Кремле свой концерт под названием «В кругу друзей». На это она также попросила грант размером в 26 млн рублей. На этот раз власти отказывать не стали и выделили нужную сумму на праздник из президентского фонда.
Для ВФокусе Mail эту ситуацию прокомментировал юрист Андрей Бендер. По его словам, грант обычно запрашивается юридическим лицом в качестве дополнительной поддержки, то есть у организации изначально должен быть собственный бюджет. В заявке же необходимо указать, какая работа будет выполнена именно на государственные средства. То есть часть обучения проходит на деньги гранта, а часть — на средства ИП или ООО.
«Когда абитуриент приходит поступать, он не может выбрать программу, по которой можно учиться только за государственные средства. Поэтому ему приходится поступать платно, так как часть курсов не финансируется грантом», — отмечает эксперт.
Эта ситуация также упрощает для Долиной отчетность за выполнение государственного гранта. Чтобы оправдать вложенные средства, ей достаточно лишь предоставить документы, что к ней в академию поступили и учатся необходимое количество студентов.
«Я думаю, что у нее нет проблем, как отчитаться за расходование данных денежных средств. Достаточно показать, что, действительно, в рамках гранта выполнены этапы обучения. Юридически и формально показать фактическое обучение в академии тоже возможно», — говорит Бендер.
Также закон обязывает исполнителя гранта расходовать всю сумму, выделенную государством. Если остается даже небольшая часть, то в бюджет придется вернуть всю сумму.
«Нельзя взять грант на десять миллионов, а потратить только девять из них. Деньги должны быть израсходованы до нуля. Это обязательное условие всех грантов», — завершил свою мысль юрист.
Тарас Подрез