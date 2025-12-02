Расследование: как Лариса Долина зарабатывает на грантах для своей школы

Певица Лариса Долина неожиданно стала королевой хейта. Инцидент с ее проданной квартирой за 115 млн рублей и возвращенной через суд стал глобальным трендом для волны мошенничеств, сообщают СМИ. Все больше вопросов у общества появляется и к ней самой. А точнее к ее музыкальной мастерской талантов, которая ранее получала госгранты в размере 164 млн рублей. Однако последний из них был отменен.