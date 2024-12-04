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Кто имеет право первым выбрать время отпуска

«В июле и к праздникам, чтобы подольше» — кто первым может выбрать время отпуска, выяснил aif.ru.

Источник: Freepik.com

Законодательство не содержит норм, которые бы прописывали очередность выбора отпуска для сотрудников, указывает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.

«График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, — напомнила юрист. — Это прямо указано в ст. 123 ТК РФ. На практике же действительно могут возникать неудобные ситуации, когда работнику не удается уйти в отпуск летом или работодатель не соглашается предоставить отпуск вне графика».

Исключения касаются только тех сотрудников, которые имеют право на отпуск в любое время, обращает внимание Шлеева. На это, в частности могут рассчитывать инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; работник, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет; работник-мужчина в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам и т. д.

Во всех остальных случаях сотрудникам при составлении графика отпусков придется договариваться как между собой, так и с работодателем.