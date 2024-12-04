Кто имеет право первым выбрать время отпуска

Исключения касаются только тех сотрудников, которые имеют право на отпуск в любое время, обращает внимание Шлеева. На это, в частности могут рассчитывать инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; работник, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет; работник-мужчина в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам и т. д.