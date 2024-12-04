Кто имеет право первым выбрать время отпуска

Законодательство не содержит норм, которые бы прописывали очередность выбора отпуска для сотрудников, указывает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.
«График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, — напомнила юрист. — Это прямо указано в ст. 123 ТК РФ. На практике же действительно могут возникать неудобные ситуации, когда работнику не удается уйти в отпуск летом или работодатель не соглашается предоставить отпуск вне графика».
Исключения касаются только тех сотрудников, которые имеют право на отпуск в любое время, обращает внимание Шлеева. На это, в частности могут рассчитывать инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; работник, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет; работник-мужчина в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
Во всех остальных случаях сотрудникам при составлении графика отпусков придется договариваться как между собой, так и с работодателем.