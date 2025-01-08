Кто и как в Новосибирске доит змей

Кобры начинают шипеть, как небольшой пылесос, когда я еще только иду по направлению к их жилью. А потом с леденящим душу стуком бросаются на стеклянные дверцы — удар… еще один… «Для змеи человек не является добычей: она охотится по запаху, и человек для змеи добычей не пахнет. Змея нападает, потому что воспринимает человека как большое животное, которое собирается ее убить, — объясняет Сурен Смбатян. — То есть нападает от страха. Есть так называемые ручные змеи, которые родились в неволе, привыкли к человеку, не боятся его и поэтому не кусают. Но змея не узнает человека как своего хозяина, не испытывает эмоций, которые можно описывать как человеческие».