Кто хозяин? Россиянам запретят строить дома без оформления в собственность

Построить на участке дом и не вводить его в эксплуатацию уже не получится, зато теперь тысячи людей смогут избежать проблем с законом, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.
Если человек построил на своем участке дом, то он должен самостоятельно поставить объект на кадастровый учет. И с этого момента у собственника недвижимости появляются не только права, но и обязанности — например, платить налоги.
«Но многие граждане не оформляют свои дома после их строительства, — замечает эксперт. — И таких незарегистрированных объектов становится всё больше и больше, их количество в каждом регионе превышает более 3−5 тыс. Люди живут годами в незарегистрированных жилых домах и по сути своей юридически не являются собственниками таких объектов».
А если де-юре человек не является собственником недвижимости, то и распоряжаться ею он не может. Судебная практика знает массу дел, когда возникают проблемы при наследовании подобных «бесхозных» объектов. Чтобы вступить в наследство, гражданам приходится через суд признавать свое право на владение объектом и регистрировать право собственности.
Юрист указывает и на другие риски. Например, при чрезвычайных ситуациях или при изъятии недвижимости для государственных нужд. Любые компенсации полагаются только собственникам и в ряде случаев членам их семей.
«При этом муниципалитеты, не обладая достоверными сведениями о реальной численности зарегистрированных строений, зданий и сооружений, не могут вести достоверный учёт жилищного фонда — дополняет эксперт. — Как результат, возникают ошибки при территориальном планировании, неверные расчёты нагрузки на социальную инфраструктуру. Также это создает выпадающие доходы местных бюджетов — речь идёт в том числе о налоге на имущество граждан».
Чтобы устранить эти пробелы, Госдума вводит обязанность оформлять дом в собственность сразу после постройки. Кроме того, закон корректирует и порядок регистрации прав на земельные участки.
«Бывает, что границы участка не установлены, и тогда в выписке из ЕГРН будет отметка: “Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства”, — уточняет Горнова. — В данном случае закон не нарушен, и уточнять границы участка перед сделкой с ним нет необходимости. Но на практике отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Проводя межевание, в ЕГРН вносятся точные его границы. Таким образом собственник защищает свои права и сводит к на нет земельные споры относительно границ участка».
Кроме того, межевание поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Это позволит верно определить кадастровую стоимость участка и корректно начислить земельный налог на него.