Кто хозяин? Россиянам запретят строить дома без оформления в собственность

«Бывает, что границы участка не установлены, и тогда в выписке из ЕГРН будет отметка: “Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства”, — уточняет Горнова. — В данном случае закон не нарушен, и уточнять границы участка перед сделкой с ним нет необходимости. Но на практике отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Проводя межевание, в ЕГРН вносятся точные его границы. Таким образом собственник защищает свои права и сводит к на нет земельные споры относительно границ участка».