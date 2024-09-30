Кто готов купить слона: чудо архитектурной мысли выставили на продажу в Подмосковье

Туда я больше не вернусь
Высокая цена на четырехэтажный дом, очевидно, оправдана необычным внешним видом здания. Согласитесь, не каждый день, проезжая по шоссе, встретишь увеличенное в десятки раз «животное», еще и выполненное в индийском стиле. «Слон» пустует уже около 15 лет. По информации в сети, строился он как жилой дом только частично. Вероятнее всего, в здании должны были расположить офисы. На возведение 16-метрового гиганта ушло восемь месяцев и почти 43 миллиона рублей.
Строители выполнили только внешнюю отделку, поэтому внутри «слон» сер и пуст. Это подтверждают и фотографии, выложенные продавцом. К снимкам в объявлении собственник приложил еще и план дома. Владелец «слона» Андрей оказался не очень разговорчивым. Он отметил только, что дом монолитный, а планировка в нем свободная.
— В свое время у меня горели глаза, поэтому я строил всякое необычное… Сейчас живу в Москве, возвращаться туда не планирую, — объясняет причины продажи Андрей.
А как в нем жить?
Эксперт по недвижимости Полина Васильева отмечает: необычные дома продать достаточно проблематично.
— Зачастую такие «чудные» дома покупают клиенты, которым нужна какая-то трофейная недвижимость. Им хочется в первую очередь приобрести экспонат, — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» Полина Васильева. — Честно говоря, дом в виде слона будет малопригоден для жизни. У него, к примеру, довольно своеобразно поставлены окна, и непонятно, как будет падать свет. К тому же в нем очень долгое время никто не жил. Надо будет проверять, насколько устарели коммуникации, если они вообще были там проложены.
Эксперт также рассказала, что в случае покупки дом нельзя будет без проблем перепродать, ведь такой дизайн также отталкивает потенциальных будущих хозяев. А учитывая еще и цену на недвижимость, пустовать здание будет еще очень долго.
Прямая речь
Анастасия Лукьянова, руководитель агентства недвижимости:
— Если дом официально зарегистрирован, то его постройка, какой бы странной ни была задумка, законна. Перед строительством всегда заказывают градостроительный план земельного участка. По нему смотрят на все возможные риски. Если таковых нет, то дают отмашку на строительство.
Кстати
Знаменитый дом в виде слона в Подмосковье пытались продать и ранее. Тогда цена здания составляла 30 миллионов рублей. Почему владелец креативной недвижимости решил увеличить цену больше чем в два раза — он умалчивает.
Самые странные строения
- Дом-магнитофон. Здание в виде катушечного магнитофона спроектировал для своего товарища архитектор Алексей Козырь в 2003 году. При его возведении художник использовал отшлифованный черный бетон — свой любимый материал. Кстати, сооружение удивляет не только своим внешним видом. Посреди гостиной, к примеру, владелец дома поставил стеклянный подиум, на котором гордо возвышается его мотоцикл. А из стен здания торчат балки-рельсы, шарниры и подшипники.
- Дом-чайник. Строитель Дмитрий Стекунов создал на своем участке домик-баню для гостей в виде чайника. Теперь красно-сине-зеленое строение радует не только хозяев, но соседей вокруг.
- Подарок для Черной пантеры. Российский миллиардер Владислав Доронин подарил американской супермодели Наоми Кэмпбелл по прозвищу Черная пантера футуристический особняк на Рублевке. Дом, напоминающий космический корабль, спроектировал один из мировых архитекторов Захи Хадид. Доронин и Кэмпбелл планировали пожениться, но разошлись спустя пять лет отношений, даже не успев пожить в особняке. Поэтому его выставили на продажу за девять миллиардов рублей!