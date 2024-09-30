Кто готов купить слона: чудо архитектурной мысли выставили на продажу в Подмосковье

— Зачастую такие «чудные» дома покупают клиенты, которым нужна какая-то трофейная недвижимость. Им хочется в первую очередь приобрести экспонат, — отмечает в беседе с «Вечерней Москвой» Полина Васильева. — Честно говоря, дом в виде слона будет малопригоден для жизни. У него, к примеру, довольно своеобразно поставлены окна, и непонятно, как будет падать свет. К тому же в нем очень долгое время никто не жил. Надо будет проверять, насколько устарели коммуникации, если они вообще были там проложены.