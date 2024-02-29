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Кто должен принимать квартиру у застройщика

Закон разрешает подписывать акт приема-передачи жилья в новостройке не только собственнику.
Источник: РИА "Новости"

После того, как дом построен и сдан в эксплуатацию, застройщик приглашает покупателя на получение ключей от квартиры, ее осмотр и подписание акта приема-передачи. А что делать, если приехать на приемку не получается? Можно ли делегировать этот процесс?

«Да, принимать квартиру у застройщика может не только тот, кто ее приобретает, — говорит руководитель агентства недвижимости AURUM Юлия Кропачева. — Можно привлечь к делу доверенное лицо: например, риелтора, родственника, кого-то из друзей. Но предварительно нужно оформить нотариально заверенную доверенность. В ней четко прописываем соответствующие полномочия — например, принятие квартиры по указанному адресу у такого-то застройщика. Если собственник планирует доверить и другие процессы — например, заключение договора с управляющей компанией или регистрацию права собственности, то эти пункты также нужно включить в доверенность».

Эксперт отмечает, что приемка квартиры в новостройках по доверенности особенно популярна у тех, кто приобретает жилье в других городах и не готов тратить время на переезды и перелеты.