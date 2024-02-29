Кто должен принимать квартиру у застройщика

«Да, принимать квартиру у застройщика может не только тот, кто ее приобретает, — говорит руководитель агентства недвижимости AURUM Юлия Кропачева. — Можно привлечь к делу доверенное лицо: например, риелтора, родственника, кого-то из друзей. Но предварительно нужно оформить нотариально заверенную доверенность. В ней четко прописываем соответствующие полномочия — например, принятие квартиры по указанному адресу у такого-то застройщика. Если собственник планирует доверить и другие процессы — например, заключение договора с управляющей компанией или регистрацию права собственности, то эти пункты также нужно включить в доверенность».